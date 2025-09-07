문도엽, KPGA 파운더스컵 우승…시즌 2승·통산 5승 달성

▲ 문도엽의 아이언샷

문도엽이 한국프로골프(KPGA) 투어에서 시즌 두 번째 정상에 올랐습니다.문도엽은 오늘(7일) 전남 영암군 골프존카운티 영암45(파72)에서 열린 KPGA 파운더스컵(총상금 7억원) 최종 라운드에서 8언더파 64타를 쳐 최종 합계 26언더파 262타로 우승했습니다.지난 5월 GS칼텍스 매경오픈을 제패한 데 이어 넉 달 만에 거둔 시즌 두 번째 우승입니다.KPGA 투어에서 이번 시즌 2승은 옥태훈에 이어 문도엽이 두 번째입니다.이번까지 KPGA 투어에서 5차례 우승한 문도엽이 한 시즌에 두 번 이상 정상에 오른 것은 이번이 처음입니다.문도엽은 제네시스 포인트 랭킹에서도 3위로 올라서며 개인 타이틀 경쟁에도 뛰어들었습니다.우승 상금 1억4천만원을 받은 문도엽은 상금랭킹에서도 3위(5억4천952만원)가 됐습니다.3라운드에서 무려 9타를 줄여 선두에 나섰던 문도엽은 마지막 날도 고감도 샷 감각을 이어갔습니다.1번 홀부터 날카로운 아이언 샷으로 만든 버디 기회를 놓치지 않았습니다.3번홀부터 6번홀까지 4연속 버디 쇼를 펼치며 독주했고, 8번 홀(파5)에서 3ｍ 버디 퍼트를 집어넣으며 2위 그룹과 5타차로 벌어졌습니다.11번 홀(파4)에서 그린을 놓친 뒤 4ｍ 파퍼트에 실패해 삐끗했지만 12번 홀(파3) 3ｍ 버디로 만회했고, 14번 홀(파3) 버디를 잡아내며 굳히기에 들어갔습니다.김찬우가 4타 차 2위에 올랐습니다.코오롱 한국오픈에서 우승한 사돔 깨우깐자나(태국)는 8언더파 64타를 친 끝에 공동 20위(15언더파 273타)로 순위를 끌어올렸습니다.깨우깐자나는 신인왕 레이스에서 압도적인 1위를 달려 교포가 아닌 외국인으로서 신인왕 탄생을 예고했습니다.지금까지 KPGA 투어에서는 존 허(미국), 이원준(미국) 두 차례 외국 국적 신인왕이 나왔지만 모두 교포 선수였습니다.전반기에 2승을 올려 상금과 제네시스 대상 포인트 1위를 달리는 옥태훈은 공동 25위(14언더파 274타)에 그쳤습니다.(사진=KPGA 제공, 연합뉴스)