빗길 미끄러져 '쾅'…고속도로 옆 차선 달리다 '활활'

<앵커>오늘(7일) 아침 전남 나주의 한 고속도로에서 승용차가 빗길에 미끄러지면서 사고가 나 2명이 다쳤습니다. 서울 노원의 아파트에서는 방화로 추정되는 불이나 1명이 숨졌습니다.사건 사고, 권민규 기자가 취재했습니다.<기자>비가 오는 차창 왼편으로 시뻘건 불꽃이 보입니다.오늘 오전 9시쯤 전남 나주 무안광주고속도로 노안터널 부근에서 1차로를 달리던 승용차가 빗길에 미끄러졌습니다.이후 2차로에서 달리던 SUV와 부딪혔고, 이 SUV가 갓길과 중앙분리대를 들이받으면서 불길에 휩싸였습니다.[김도현/사고 현장 목격자 : 부딪힌 차량은 갓길 쪽에 있었어요. 차가 추돌해가지고 사고 난 것 같아요.]이 사고로 승용차와 SUV 운전자 2명이 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.불은 18분 만에 꺼졌지만 현장 수습 과정에서 차선 통제가 이뤄지면서 교통 불편이 발생했습니다.---오늘 자정 서울 노원구 공릉동의 15층짜리 아파트 5층에선 방화로 추정되는 불이 나 용의자로 보이는 60대 남성이 숨졌습니다.이 남성은 방화 직전 흉기를 휘둘러 지인인 50대 여성을 다치게 한 것으로 알려졌는데 경찰은 모레 합동감식을 통해 정확한 사고 경위를 조사할 방침입니다.---오늘 새벽 5시쯤에는 부산 동래구 수안동에 있는 9층짜리 아파트 1층에서 불이 나 주민 2명이 다쳤습니다.(영상편집 : 최혜란, 화면제공 : 시청자 김도현·나주소방서·노원소방서·부산소방본부)