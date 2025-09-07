뉴스

대통령실 "미 행정 절차 마무리되는 대로 전세기 출발 예정"

박예린 기자
작성 2025.09.07
대통령실 "미 행정 절차 마무리되는 대로 전세기 출발 예정"
▲  강훈식 대통령비서실장이 7일 서울 종로구 총리공관에서 열린 고위당정협의회에서 발언하고 있다.

강훈식 대통령 비서실장이 오늘(7일) 미국 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 한국인 300여 명이 이민 당국에 체포된 사건과 관련해 "행정적 절차가 마무리되는 대로 전세기가 국민 여러분을 모시러 출발할 것"이라고 밝혔습니다.

강 실장은 이날 서울 총리공관에서 열린 고위 당정협의회 모두발언에서 "관련 부처와 경제단체, 기업이 한마음으로 신속하게 대응한 결과 구금된 근로자의 석방 교섭이 마무리됐다"며 정부의 대응 방안을 설명했습니다.

이어 "유사사례 방지를 위해 산업통상자원부 및 관련 기업과 공조 하에 대미 프로젝트 관련 출장자의 비자 체계 점검·개선 방안을 추진하겠다"고 말했습니다.

또 "정부는 피구금 국민의 신속한 석방, 해당 프로젝트의 안정적 이행이라는 두 가지 목표를 조화롭게 달성하기 위해 모든 대책을 실천력 있게 실행해 나갈 것"이라고 거듭 강조했습니다.

(사진=연합뉴스)
