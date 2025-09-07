양궁 컴파운드 최용희, 광주 세계선수권 개인전 홀로 16강 진출

▲ 7일 광주 남구 광주국제양궁장에서 열린 2025 세계양궁선수권대회 컴파운드 남자 개인 96강에서 최용희가 화살을 쏘고 있다.

한국 양궁 컴파운드 남자 대표팀에서 '맏형' 최용희(현대제철)만 2025 광주 세계양궁선수권대회 개인전 16강에 올랐습니다.최용희는 오늘(7일) 광주 국제양궁장에서 열린 대회 사흘째 컴파운드 남자 개인전 32강전에서 샤마이 얌롬(이스라엘)을 144-143으로 물리쳤습니다.최용희와 컴파운드 남자 대표팀의 쌍두마차로 활약해온 김종호(현대제철은)와 막내 최은규(울산남구청)는 32강전에서 탈락했습니다.김종호는 장필리프 불슈(프랑스)에게 146-146<10-+10>으로, 최은규는 미체아 고다노(이탈리아)에게 143-146으로 패했습니다.남자 대표팀에서 홀로 살아남은 최용희는 제임스 러츠(미국)를 상대로 8강 진출을 다투게 됐습니다.최용희는 앞서 1회전에서 쉬진(마카오), 2회전에서 로드리고 곤살레스(멕시코)를 각각 150-141, 146-146<10+-10>으로 물리치고 32강에 올랐습니다.올해 마흔으로 컴파운드와 리커브 대표팀을 통틀어 최고령 국가대표인 최용희는 한국 컴파운드 양궁 '1세대'로 20년 넘게 국제무대에서 활약해왔습니다.세계선수권대회에서는 2019년 스헤르토헨보스 대회에서 남자 단체전 금메달, 2011년 토리노 대회에서 혼성 단체전 동메달을 따낸 바 있습니다.아시안게임에서는 2018 자카르타·팔렘방 대회에서 남자 단체전 금메달, 2014 인천 대회에서 남자 단체전 은메달을 거머쥐었습니다.다만, 개인전에서는 비교적 잠잠했습니다.특히 세계선수권 개인전에서는 스헤르토헨보스 대회 8강에 오른 게 최고 성적일 정도로 부진했습니다.'동생'들이 모두 탈락했기에 이번만큼은 쉽게 물러설 수 없는 최용희입니다.게다가 컴파운드 대표팀은 전날 예선 라운드에서 좋은 성적을 내 남녀 단체전과 혼성 단체전에서 모두 1번 시드를 받고도 조기에 탈락하는 아픔을 겪었습니다.내일 남자 개인전이 16강전부터 결승전까지 진행되며, 여자 개인전은 1라운드부터 32강까지 펼쳐집니다.(사진=연합뉴스)