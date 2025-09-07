김하성, 애틀랜타 이적 후 '홈경기 첫 안타'…4타수 2안타

▲ 애틀랜타 김하성이 7일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트파크에서 열린 시애틀과 홈 경기에 유격수로 선발 출전해 송구하고 있다.

김하성(29·애틀랜타 브레이브스)이 홈 팬들 앞에서 멀티 히트(한 경기 2안타 이상)를 작렬했습니다.김하성은 오늘 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트파크에서 열린 2025 미국프로야구 메이저리그(MLB) 시애틀 매리너스와 홈경기에 5번 타자 유격수로 선발 출전해 4타수 2안타를 쳤습니다.전날(6일) 애틀랜타 이적 후 처음 치른 홈 경기에서 3타수 무안타에 그치고 희생 플라이로 타점 1개를 올린 김하성은 두 번째 홈 경기에서는 안타를 신고했습니다.김하성은 2회 첫 타석에서는 상대 선발 브라이스 밀러의 시속 137㎞ 스플리터를 받아쳐 시속 170㎞의 강한 타구를 만들고도 중견수에게 걸리는 불운을 겪었습니다.4회에는 1루수 뜬공으로 돌아섰습니다.하지만, 6회 1아웃 1루에서 밀러의 시속 152㎞ 직구를 공략해 좌전 안타를 쳤습니다.타구는 시속 163㎞로 유격수 옆을 뚫고 외야로 향했습니다.김하성은 8회 왼손 불펜 케일럽 퍼거슨의 시속 150㎞ 직구를 받아쳐, 투수 옆을 스치는 중전 안타를 만들었습니다.김하성이 올 시즌 7번째 멀티 히트를 달성한 순간이었습니다.김하성의 시즌 타율은 0.221에서 0.232(99타수 23안타)로 올랐습니다.애틀랜타 이적 후 타율은 0.333(15타수 5안타)입니다.이날 애틀랜타는 시애틀에 10대 2로 패했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)