[날씨] 오후까지 호남 시간당 30∼50㎜ 강한 비 주의

SBS 뉴스
작성 2025.09.07 12:52 조회수
현재 충청 이남 지역을 중심으로 비구름이 자리하고 있고요.

특히 붉은색의 강한 비구름대가 전북 지역에 위치하면서 순창에는 시간당 15mm가 넘는 세찬 비가 쏟아지고 있습니다.

따라서 순창에 호우경보가 내려져 있고요.

그 밖의 전북 남부 지역에 호우주의보가 발효 중입니다.

비는 오후까지 계속 이어질 텐데요.

예상되는 강수량 살펴보시면 전북 남부와 전남 북부 지역에 앞으로 80mm가 넘는 큰 비가 더 내리겠고, 남부 지방에 10~60mm, 충청 지역에 적게는 5에서 많게는 40mm의 비가 더 오겠습니다.

특히 이번 비는 호남 지역에 정체하면서 이들 지역의 돌풍과 천둥 번개를 동반해 시간당 30~50mm 안팎의 매우 강한 비를 뿌릴 때 있겠습니다.

더 이상의 피해가 발생하지 않도록 각별한 주의가 필요하겠습니다.

폭염특보는 전남과 경남, 제주 지역에만 남아 있고요.

오늘 서울의 낮 최고 기온 29도에 머무는 등 크게 덥지 않겠습니다.

남부와 제주를 중심으로는 다음 주 중반까지도 비가 오는 날이 많겠습니다.

(안수진 기상캐스터)
