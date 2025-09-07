뉴스

베니스 수상 불발에도…이재명 대통령 "한국 영화 위상 드높였다"

짐 자무시, 베네치아영화제 황금사자상…박찬욱 수상 불발
이재명 대통령은 박찬욱 감독의 영화 '어쩔수가없다'가 제82회 베네치아국제영화제에서 수상에는 실패했지만 큰 의미를 남겼다며 감독과 배우, 제작진을 격려했습니다.

이 대통령은 7일 페이스북에 “수상 여부와 관계없이 13년 만에 한국 영화가 베니스영화제 경쟁 부문에 진출한 것 자체로 의미 있는 성과”라고 썼습니다.

또 “세계 영화사에 깊은 족적을 남겨온 박찬욱 감독의 작품이 또 한 번 한국 영화의 위상을 드높였다”며 “영화를 통해 보여준 감독의 통찰과 특유의 미학은 전 세계 팬들의 가슴에 깊이 새겨졌을 것”이라고 말했습니다.

이어 “정부는 앞으로도 영화인들이 마음껏 상상하고 창작하며 세계 무대에서 활약할 수 있도록 든든한 버팀목이 되겠다”고 약속했습니다.

이 대통령은 “국민의 자부심이 되어주신 영화인 여러분의 노고에 깊이 감사드린다”고 덧붙였습니다.

앞서 현지시간 6일 이탈리아 베네치아 리도섬에서 열린 영화제에서 최고상 황금사자상은 미국 감독 짐 자무시의 파더 마더 시스터 브라더가 받았습니다.

박 감독의 신작 어쩔수가없다와 주연배우 이병헌은 평단의 호평을 받으며 기대를 모았지만 수상에는 이르지 못했습니다.
