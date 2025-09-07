"혼란 초래했다"…황현선 조국혁신당 사무총장, 성 비위 논란에 사퇴

▲ 조국혁신당 황현선 사무총장이 7일 서울 여의도 국회 소통관에서 당내 성 비위 사건에 대해 사과하고 사퇴 의사를 밝히는 기자회견을 하고 있다.

조국혁신당 황현선 사무총장이 강미정 전 대변인 탈당 사태를 불러온 당내 성 비위 사건에 책임을 지고 사무총장직에서 물러났습니다.황 사무총장은 오늘(7일) 국회에서 기자회견을 열고 “당을 믿고 지지해준 당원과 국민께 실망을 드린 점은 사무총장이 책임져야 할 일”이라며 사퇴 의사를 밝혔습니다.그는 “강미정 씨 성 비위 사건을 비롯해 당에서 일어난 일련의 일들에 대해 참담한 심정을 금할 수 없다”며 “당의 자강을 위해 노력했지만 결과적으로 혼란을 초래했다”고 사과했습니다.또 “저의 부족함으로 조국 원장이 출소 직후 당 내홍의 중심에 서게 했다”며 “조 원장과 그를 지지한 분들께도 사과드린다”고 말했습니다.성 비위 사건 처리 과정에 대해서는 “피해자 요청을 수용하고 공정성을 기하려 노력했지만, 절차에만 치중했다는 비판을 겸허히 받아들인다”며 “피해자의 상처를 깊이 헤아리지 못한 것은 제 불찰”이라고 밝혔습니다.황 사무총장은 “당 지도부가 사건을 은폐하기 위해 조치를 지연한 것은 아니다”라며 “저에게 가해지는 모든 비판을 감내하겠다”고 덧붙였습니다.황 사무총장은 조국 원장과 청와대 민정수석실에서 함께 근무한 측근 인사로 알려져 있습니다.(사진=연합뉴스)