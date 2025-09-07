뉴스

"혼란 초래했다"…황현선 조국혁신당 사무총장, 성 비위 논란에 사퇴

김수형 기자
작성 2025.09.07 11:15 수정 2025.09.07 11:38 조회수
프린트
"혼란 초래했다"…황현선 조국혁신당 사무총장, 성 비위 논란에 사퇴
▲ 조국혁신당 황현선 사무총장이 7일 서울 여의도 국회 소통관에서 당내 성 비위 사건에 대해 사과하고 사퇴 의사를 밝히는 기자회견을 하고 있다. 
 
조국혁신당 황현선 사무총장이 강미정 전 대변인 탈당 사태를 불러온 당내 성 비위 사건에 책임을 지고 사무총장직에서 물러났습니다.

황 사무총장은 오늘(7일) 국회에서 기자회견을 열고 “당을 믿고 지지해준 당원과 국민께 실망을 드린 점은 사무총장이 책임져야 할 일”이라며 사퇴 의사를 밝혔습니다.

그는 “강미정 씨 성 비위 사건을 비롯해 당에서 일어난 일련의 일들에 대해 참담한 심정을 금할 수 없다”며 “당의 자강을 위해 노력했지만 결과적으로 혼란을 초래했다”고 사과했습니다.

또 “저의 부족함으로 조국 원장이 출소 직후 당 내홍의 중심에 서게 했다”며 “조 원장과 그를 지지한 분들께도 사과드린다”고 말했습니다.

성 비위 사건 처리 과정에 대해서는 “피해자 요청을 수용하고 공정성을 기하려 노력했지만, 절차에만 치중했다는 비판을 겸허히 받아들인다”며 “피해자의 상처를 깊이 헤아리지 못한 것은 제 불찰”이라고 밝혔습니다.

황 사무총장은 “당 지도부가 사건을 은폐하기 위해 조치를 지연한 것은 아니다”라며 “저에게 가해지는 모든 비판을 감내하겠다”고 덧붙였습니다.

황 사무총장은 조국 원장과 청와대 민정수석실에서 함께 근무한 측근 인사로 알려져 있습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김수형 기자 사진
김수형 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지