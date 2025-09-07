사발렌카, US오픈 단식 2연패…메이저 통산 4회 우승

▲ 우승컵을 든 사발렌카

테니스 여자 단식 세계 1위 아리나 사발렌카(1위)가 US오픈 테니스 대회(총상금 9천만 달러·약 1천250억 원)에서 2년 연속 우승했습니다.사발렌카는 미국 뉴욕의 빌리진킹 내셔널 테니스 센터에서 열린 대회 14일째 여자 단식 결승에서 어맨다 아니시모바(9위·미국)를 2대0(6:3 7:6<7:3>)으로 제압했습니다.사발렌카는 2014년 세리나 윌리엄스(은퇴·미국) 이후 11년 만에 US오픈 여자 단식 타이틀 방어에 성공했습니다.당시 윌리엄스는 2012년부터 3년 연속 정상을 지켰습니다.올해 호주오픈과 프랑스오픈 결승에 올랐으나 준우승한 사발렌카는 통산 4번째 메이저 대회 단식 왕좌에 올랐습니다.메이저 대회 단식 본선 100승을 달성한 사발렌카는 2023년과 2024년 호주오픈, 지난해와 올해 US오픈 등 최근 하드코트 메이저 대회에서 강세를 보였습니다.올해 윔블던 4강에서 아니시모바에게 당한 패배를 설욕한 사발렌카는 우승 상금 500만 달러, 한국 돈으로 69억 4천만 원 정도를 받게 됐습니다.반면 올해 윔블던에서 준우승한 아니시모바는 최근 메이저 2개 대회 연속 준우승 성적을 냈습니다.(사진=AP, 연합뉴스)