호날두 'A매치 140골 돌파'…포르투갈은 아르메니아에 '대승'

▲ '호우 세리머니'를 펼치는 크리스티아누 호날두

포르투갈의 축구스타 크리스티아누 호날두(알 나스르)가 북중미 월드컵 유럽예선 첫 경기부터 멀티골을 쏘아 올리며 A매치 '140호골 고지'를 넘어섰습니다.포르투갈은 오늘(7일) 아르메니아 예레반에서 열린 아르메니아와 월드컵 유럽예선 조별리그 F조 1차전에서 호날두와 주앙 펠릭스(알 나스르)의 '쌍끌이 멀티골'을 앞세워 5대0 대승을 거뒀습니다.포르투갈(승점 3)은 오늘 2대2 무승부를 기록한 헝가리와 아일랜드(이상 승점 1), 안도라를 제치고 F조 1위로 올라섰습니다.국제축구연맹(FIFA) 랭킹 6위 강호인 포르투갈은 105위인 아르메니아를 상대로 최전방에 호날두를 세우고 2선에 펠릭스, 브루누 페르난드스(맨유), 페드루 네투(첼시) 등 정예 멤버를 모두 투입하며 월드컵 예선 첫 경기에 나섰습니다.전반 10분 만에 펠릭스의 헤더 선제골로 골 폭죽의 서막을 연 포르투갈은 전반 21분 네투의 왼쪽 측면 크로스를 호날두가 골대 정면에서 오른발로 방향을 바꿔 추가 골을 뽑아냈습니다.자신의 상징인 '호우 세리머니'를 펼치며 A매치 통산 139골째를 자축한 호날두는 3대0으로 앞선 후반 1분 또 한 골을 추가했습니다.페널티지역 왼쪽 부근에서 볼을 잡은 호날두는 정확한 오른발 슈팅으로 다시 한번 골망을 갈랐습니다.'역대 A매치 최다골'에 빛나는 호날두는 오늘 멀티골로 역대 처음으로 'A매치 140호골' 고지에 올랐습니다.역대 A매치 최다골 2위는 리오넬 메시(아르헨티나·114골), 3위는 현역에서 은퇴한 '이란 레전드' 알리 다에이(108골)입니다.더불어 호날두는 프로와 대표팀을 아우른 통산 득점도 942골(프로 802골·A매치 140골)로 늘린 뒤 후반 13분 벤치로 돌아갔습니다.포르투갈은 후반 16분 펠릭스가 또 한 골을 보태 5대0 대승을 완성했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)