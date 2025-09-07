뉴스

머스크 "삼성이 만드는 AI6 칩, 단연 최고 될 것"

김수형 기자
작성 2025.09.07
일론 머스크 테슬라 최고경영자가 자체 설계한 인공지능 반도체 칩 성능을 강조하며, 앞으로 삼성전자가 생산할 AI6 칩도 최고 수준이 될 것이라고 자신했습니다.

머스크는 현지시간 6일 엑스에 "오늘 테슬라 AI5 칩 설계팀과 대단한 설계 검토를 마쳤다"며 "역대급 칩이 될 것"이라고 밝혔습니다.

이어 "뒤따를 AI6는 단연 최고의 AI 칩이 될 것"이라고 덧붙였습니다.

머스크는 "두 가지 칩 아키텍처를 병행하던 것에서 하나로 전환하면서, 모든 반도체 인재가 한 칩 개발에 집중할 수 있게 됐다"며 "생명을 구하는 칩 개발에 참여하고 싶다면 테슬라 팀에 합류하라"고 권유했습니다.

테슬라의 AI5 칩은 대만의 TSMC가, AI6 칩은 삼성전자의 텍사스 공장에서 생산될 예정입니다.

머스크는 한 이용자가 "자동차용 최고의 AI 칩을 말하는 것이냐"고 묻자, "틀릴 수도 있겠지만 AI5는 2천500억 파라미터 이하 모델을 위한 추론 칩 가운데 최고일 것이라고 본다"며 "최저 비용에 전력 효율 대비 성능도 최고"라고 답했습니다.

그러면서 "AI6는 이보다 훨씬 더 나아갈 것"이라고 말했습니다.

머스크는 지난달 27일에도 엑스를 통해 삼성전자와의 대규모 파운드리 계약 사실을 공개하며 "삼성의 텍사스 신공장은 테슬라 차세대 AI6 칩 생산에 전념하게 될 것"이라며 "전략적 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않다"고 언급한 바 있습니다.
