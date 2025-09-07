'사상 초유 구금 사태' LG엔솔 인사책임자 출국…"안전 복귀에 최선"

▲ 7일 인천국제공항 제2여객터미널에서 LG에너지솔루션 김기수 인사최고책임자가 현장 대응을 위해 미국으로 출국하기 전 취재진에 입장을 밝히고 있다.

미국 조지아주 배터리 공장에서 불법체류자 단속으로 협력사를 포함해 300여 명이 구금되자, LG에너지솔루션의 최고인사책임자가 현장 대응을 위해 오늘(7일) 미국으로 출국했습니다.김기수 LG에너지솔루션 CHO(전무)는 인천국제공항에서 "지금은 우리 직원들과 협력업체 직원들의 신속한 조기 석방이 최우선"이라며 "정부가 총력을 다해 대응하고 있는 만큼, 모두가 안전하게 복귀할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했습니다.김 전무는 미국에서의 대응 계획이나 구금된 직원들의 상태에 대한 추가 질문에는 답하지 않고 출국장으로 들어갔습니다.앞서 지난 4일(현지시간), 미국 이민세관단속국과 국토안보수사국은 조지아주 서배나의 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 대대적인 불법체류자 단속을 실시했습니다.이 과정에서 LG에너지솔루션 소속 47명(한국 국적 46명·인도네시아 국적 1명)과 협력사 인원 250여 명이 구금됐습니다.외교 당국은 한국인 300여 명이 구금된 사실을 확인했습니다.현대차 측에서는 구금된 인력이 없는 것으로 전해졌습니다.LG에너지솔루션은 구금자의 조기 석방을 위해 전방위 노력을 이어가고 있으며, 구금자에게 필요한 의약품을 전달할 계획이라고 밝혔습니다.또 한국 정부 및 관련 당국과 협의해 구금자 면회를 추진하고, 통신과 연락이 가능하도록 요청할 방침입니다.이재명 대통령은 "미국의 법 집행 과정에서 우리 국민의 권익과 대미 투자 기업의 경제 활동이 부당하게 침해돼서는 안 된다"며 "주미대사관과 주애틀랜타총영사관을 중심으로 사안을 신속히 해결하라"고 지시했습니다.(사진=연합뉴스)