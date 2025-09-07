'올해 처음 보는 폭우' 군산 시간당 152㎜…전라선 열차 멈추고 도로 유실

▲ 산책로 집어삼킨 폭우

전북 군산에 밤사이 시간당 150㎜가 넘는 폭우가 쏟아지면서 오전(7일) 일부 지역이 침수되는 등 피해가 이어지고 있습니다.전주기상지청은 오전 1시 군산 내흥동 인근에 한 시간 동안 152.2㎜의 비가 내렸다고 밝혔습니다.이는 올해 들어 가장 강한 비입니다.익산과 김제에도 시간당 100㎜ 안팎의 비가 내렸습니다.전날부터 오전 8시 30분까지 누적 강수량은 군산 296㎜, 익산 함라 255.5㎜, 전주 완산 189㎜, 김제 180㎜, 완주 구이 165㎜, 부안 134.7㎜, 진안 131㎜ 등을 기록했습니다.오전 8시 기준 진안·정읍·임실·순창 4개 시·군에는 호우경보가, 나머지 10개 시·군에는 호우주의보가 내려졌습니다.산림청은 산사태 위험이 커졌다며 익산과 완주에 산사태 경보를 발령했습니다.전주·군산·김제·정읍·부안·진안·임실·무주 등 10개 시·군에는 산사태 주의보를 내렸습니다.산림청은 산림 인접 지역과 취약지역에서는 위험 징후가 나타나면 즉시 대피하라고 권고했습니다.영산강 홍수통제소는 오전 4시 10분 전주시 전주천 미산교 지점에, 오전 5시 완주군 소양천 제2소양교 지점에 홍수주의보를 발령했습니다.이어 오전 5시 10분 완주군 만경강 용봉교 지점, 오전 6시 20분 완주군 만경강 삼례교 지점, 오전 6시 30분 전주시 서천교 지점에도 잇따라 홍수주의보가 내려졌습니다.전주시는 오전 8시 8분 만경강 수위가 오르자 덕진구 송천2동 진기들 권역 주민들에게 대피령을 내렸습니다. 주민 40여 명은 용소중학교 등 대피소로 긴급 대피했습니다.전북도 재난안전대책본부는 도내 7개 시·군 하천 산책로 21곳과 군산·익산·완주 등 3개 시·군 지하차도 7곳을 통제했습니다.기상청은 전북 지역에 오늘 밤까지 30∼80㎜, 많은 곳은 120㎜ 이상의 비가 더 내릴 것으로 예상했습니다.군산 나운동과 문화동 일대 도로와 상가가 침수되는 등 피해가 속출했습니다.전북소방본부는 지금까지 상가·주택·도로 등에서 124건의 침수 피해 신고가 접수됐다고 밝혔습니다.익산이 38건, 군산이 33건입니다.폭우로 전라선 익산-전주 일부 구간 선로가 잠기면서 오전 6시 25분부터 해당 구간 열차 운행이 중단됐습니다.현재 용산역에서 익산역까지는 정상 운행되고 있으나, 동산역과 전주역 사이 선로가 침수됐습니다.코레일은 익산-전주 구간에 버스를 투입해 KTX 승객들이 이용할 수 있도록 했습니다.군산시 서수면에서는 도로가 유실됐고, 군산과 김제 지역 주민 17명은 산사태와 침수 우려로 마을회관으로 긴급 대피했습니다.김제시 5개 읍·면에서는 통신이 끊겼다가 긴급 복구됐습니다.전북도는 김관영 도지사 주재로 14개 시·군 지자체장이 참여한 호우 대처 회의를 열고 비상 대응 체계를 가동했습니다.전주기상지청은 "북쪽에서 내려온 강한 비구름이 충남 지역부터 이동 속도가 줄면서 전북 서쪽과 내륙 지역에 머물러 폭우가 이어지고 있다"고 설명했습니다.또 "비가 오는 지역 주민은 재난 문자를 수시로 확인하고 필요할 경우 신속히 대피할 수 있도록 미리 대비해야 한다"고 당부했습니다.(사진=연합뉴스)