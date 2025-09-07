뉴스

"미국 가서 협의할 수도"…국회, 내일 긴급 현안질의

강민우 기자
<앵커>

조현 외교장관은 이번 우리 국민 구금 사태와 관련해 긴급 대책회의를 열고 자신이 미국으로 직접 가서 협의할 수도 있다고 말했습니다. 여당은 초당적 협력을 강조했고, 야당은 미국에 700조 원 선물 주고 뒤통수만 맞았다고 비판했습니다.

강민우 기자입니다.

<기자>

조현 장관을 본부장으로 하는 재외국민보호 대책본부를 설치한 외교부는 어제(6일) 오후 긴급 대책회의를 열었습니다.

[조현/외교부장관 : 475명이 구금되었는데 이 중 300명이 넘는 우리 국민이 포함된 것으로 파악되고 있습니다. 매우 우려가 큽니다. 막중한 책임감을 느낍니다.]

조 장관은 이재명 대통령이 "미국의 법 집행 과정에서 우리 국민의 권익과 대미 투자 기업의 경제활동이 부당하게 침해돼선 안 된다"는 점을 강조했다고 전했고, 자신이 직접 워싱턴 DC로 가서 미 행정부와 협의할 수도 있다고 덧붙였습니다.

대통령실 관계자는 "이 대통령이 외교부 대책회의 등 관련 보고를 계속 받으면서 챙기고 있다"고 말했습니다.

---

민주당은 특정 국가의 국민을 대규모로 구금하는 것에 대해 강한 우려를 표한다며 초당적 협력을 강조했습니다.

[백승아/민주당 원내대변인 : 국민들의 안전을 보호하기 위해서 정부와 함께 초당적으로 협력하겠습니다. (국민 안전을) 정쟁의 도구로 사용하는 것은 부적절하다고 생각이 들고요.]

국민의힘은 우리 정부가 한미 관세 합의에서 발표한 대미 투자액 등을 거론하며 "700조 원의 선물을 미국에 안겼는데, 공장 단속 사태로 돌아왔다"고 꼬집었습니다.

[박성훈/국민의힘 수석대변인 : 이게 이재명식 실용외교입니까? 국민들 사이에서는 실컷 투 자해주고 뒤통수 맞은 것 아니냐는 분노의 목소리가 커지고 있습니다.]

국회는 내일 외교통일위원회에서 정부를 대상으로 이번 사태에 대한 긴급 현안질의를 열기로 했습니다.

(영상취재 : 정성화·전경배, 영상편집 : 위원양, 디자인 : 강경림)
