"미국 가서 협의할 수도"…국회, 내일 긴급 현안질의

조현 외교장관은 이번 우리 국민 구금 사태와 관련해 긴급 대책회의를 열고 자신이 미국으로 직접 가서 협의할 수도 있다고 말했습니다. 여당은 초당적 협력을 강조했고, 야당은 미국에 700조 원 선물 주고 뒤통수만 맞았다고 비판했습니다.



조현 장관을 본부장으로 하는 재외국민보호 대책본부를 설치한 외교부는 어제(6일) 오후 긴급 대책회의를 열었습니다.



[조현/외교부장관 : 475명이 구금되었는데 이 중 300명이 넘는 우리 국민이 포함된 것으로 파악되고 있습니다. 매우 우려가 큽니다. 막중한 책임감을 느낍니다.]



조 장관은 이재명 대통령이 "미국의 법 집행 과정에서 우리 국민의 권익과 대미 투자 기업의 경제활동이 부당하게 침해돼선 안 된다"는 점을 강조했다고 전했고, 자신이 직접 워싱턴 DC로 가서 미 행정부와 협의할 수도 있다고 덧붙였습니다.



대통령실 관계자는 "이 대통령이 외교부 대책회의 등 관련 보고를 계속 받으면서 챙기고 있다"고 말했습니다.



민주당은 특정 국가의 국민을 대규모로 구금하는 것에 대해 강한 우려를 표한다며 초당적 협력을 강조했습니다.



[백승아/민주당 원내대변인 : 국민들의 안전을 보호하기 위해서 정부와 함께 초당적으로 협력하겠습니다. (국민 안전을) 정쟁의 도구로 사용하는 것은 부적절하다고 생각이 들고요.]



국민의힘은 우리 정부가 한미 관세 합의에서 발표한 대미 투자액 등을 거론하며 "700조 원의 선물을 미국에 안겼는데, 공장 단속 사태로 돌아왔다"고 꼬집었습니다.



[박성훈/국민의힘 수석대변인 : 이게 이재명식 실용외교입니까? 국민들 사이에서는 실컷 투 자해주고 뒤통수 맞은 것 아니냐는 분노의 목소리가 커지고 있습니다.]



국회는 내일 외교통일위원회에서 정부를 대상으로 이번 사태에 대한 긴급 현안질의를 열기로 했습니다.



