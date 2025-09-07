인도 모디 "트럼프와 관계 여전히 매우 좋다"

▲ 나렌드라 모디 인도 총리

나렌드라 모디 인도 총리가 최근 도널드 트럼프 미국 행정부와 갈등에 대해 양국이 여전히 '매우 긍정적인' 관계를 유지하고 있다고 밝혔습니다.모디 총리는 6일(현지시간) 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 "양국의 유대에 대한 트럼프 대통령의 감정과 긍정적인 평가에 깊이 감사하고 전적으로 화답한다"고 썼습니다.이어 "인도와 미국은 매우 긍정적이고 미래지향적인 글로벌 포괄적 전략동반자 관계를 맺고 있다"고 말했습니다.모디 총리는 또 이날 성명에서도 항상 트럼프 대통령과 매우 좋은 개인적 관계를 유지해 왔다면서 "중요한 것은 우리가 미국과 계속 관계를 지속하고 있다는 점"이라고 했습니다.그의 이 같은 발언은 트럼프 대통령이 미국·인도 관계를 긍정적으로 언급한 데 대해 화답한 것입니다.앞서 트럼프 대통령은 미국 현지시간 5일 소셜미디어 트루스소셜에서 "우리는 인도와 러시아를 가장 깊숙하고 컴컴한 중국에 빼앗긴 것 같다"고 썼습니다.그러면서 "그들이 함께 길고 번영하는 미래를 누리기를 바란다! 도널드 J. 트럼프 대통령"이라면서 인도·러시아의 중국 밀착에 대해 경고 메시지를 날렸습니다.하지만 이후 같은 날 오후 자신의 앞선 발언보다 유화적인 언급을 했습니다.트럼프 대통령은 기자들에게 "그는 훌륭한 총리다. 항상 (모디 총리의) 친구로 남을 것"이라면서 "인도와 미국은 특별한 사이다. 걱정할 것은 없다"고 밝혔습니다.앞서 지난 1일 모디 총리는 중국 톈진에서 열린 상하이협력기구(SCO) 정상회의에 참석, 시진핑 중국 국가주석·블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 친구처럼 악수하고 담소를 나누며 웃음을 터트리는 장면을 연출했습니다.인도는 국경 분쟁 등으로 중국과 전통적으로 대립해 왔습니다.그러나 최근 미국과 무역 협상이 좌초하고 50%의 초고율 관세 표적이 되자 모디 총리는 2018년 6월 이후 7년여 만에 처음으로 중국을 찾았습니다.미국의 관세 공세를 나란히 받는 인도와 중국은 최근 5년 만의 국경 무역·직항 노선 재개에 합의했습니다.인도 정부는 또 중국 기업에 대한 투자 감시 규정 완화를 검토하고 있으며 중국은 인도에 대한 비료·희토류·터널 굴착 장비(TBM) 수출 규제를 해제하기로 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)