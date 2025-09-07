한미 차관 통화…"한국인 구금사태·체포공개 유감"

▲ 미국 조지아주, 미 현대차-LG에너지솔루션 합작 공장 대규모 단속

박윤주 외교부 1차관이 6일 미국 국무부 차관과 통화하고, 조지아주(州) 한국 공장의 한국인 무더기 구금 사태에 대해 유감을 표명했습니다.외교부에 따르면 박 차관은 이날 앨리슨 후커 미 국무부 정무차관의 요청으로 이뤄진 통화에서 현대차그룹-LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장에서 미 당국의 단속으로 우리 국민 3백여 명이 구금된 상황을 상세히 설명하고, 국무부의 각별한 협조를 당부했습니다.박 차관은 양국 신정부 출범 후 첫 정상회담을 통해 형성된 양 정상 간 신뢰관계와 협력의 모멘텀을 계속 유지해 나가야 하는 중차대한 시기에 이번 사태가 발생하고 우리 국민의 체포 장면이 공개된 데 대해서도 유감을 표명했습니다.박 차관은 미국의 법 집행 과정에서 우리 대미 투자 기업의 경제 활동과 우리 국민의 권익이 부당하게 침해되어서는 안되며, 사안의 공정하고 신속한 해결을 위해 국무부 차원에서도 적극 나서줄 것을 거듭 강조했습니다.이에 후커 정무차관은 국무부도 해당 사안을 예의주시하고 있으며 유관 부처와 긴밀히 소통 중이라고 했다고 외교부는 전했습니다.그러면서 특히 한국의 대미 투자 활동과 관련해 발생한 점도 주목하고 있다고 하면서, 앞으로 수시로 긴밀하게 협의해 나가자고 했습니다.양측은 이날 통화에서 한미 정상회담의 후속조치와 한미 고위급 외교 일정 등도 논의했습니다.앞서 미국 이민 당국은 4일(현지시간) 조지아주 서배나의 현대차그룹-LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장((HL-GA 배터리회사) 건설 현장에서 대대적인 불법체류자 단속을 벌여 한국인 300여 명을 포함해 475명을 체포·구금했습니다.