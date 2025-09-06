뉴스

미 상무부 "인도, 두 달내 사과하고 무역합의 시도할 것"

정준호 기자
작성 2025.09.06
▲ 하워드 러트닉 미국 상무부 장관

하워드 러트닉 미국 상무부 장관이 5일(현지시간) 인도와의 '관세 갈등'과 관련해 인도가 2달 내로 미국과 무역 협상을 재개할 가능성이 높다고 전망했습니다.

미 정치전문매체 더힐에 따르면, 러트닉 장관은 이날 블룸버그와의 인터뷰에서 "한두 달 안에 인도가 (협상) 테이블로 나와서 미안하다고 말하고 도널드 트럼프 대통령과의 합의를 시도할 것"이라고 말했습니다.

그는 "나렌드라 모디 인도 총리를 어떻게 상대할지, 그것은 트럼프 대통령의 책상 위에 놓일 문제"라며 "우리는 그건 그에게 맡긴다. 그게 그가 대통령인 이유"라고 말했습니다.

미국은 지난달 27일부터 인도산 제품에 '보복성 50% 관세'를 부과 중입니다.

앞서 트럼프 대통령은 우크라이나 종전을 위한 대(對)러시아 압박책으로 인도에 러시아산 원유 구매 중단을 요청했으나, 인도는 이를 거부했습니다.

인도는 대신 러시아, 중국과의 협력을 강화하며 돌파구를 마련 중입니다.

모디 총리는 지난 1일 중국 톈진에서 열린 상하이협력기구(SCO) 회의에 참석해 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 시진핑 중국 국가주석과 친밀감을 과시했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
