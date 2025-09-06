이민성호, U-23 아시안컵 예선서 라오스 7대 0 대파

▲ 한국 대표팀 조상혁(오른쪽)이 득점을 터뜨린 뒤 황도윤과 기뻐하고 있다.

한국 22세 이하(U-22) 축구대표팀이 2026 아시아축구연맹(AFC) 23세 이하(U-23) 아시안컵 예선에서 2경기 연속 대승을 거두고 본선 진출을 눈앞에 뒀습니다.이민성 감독이 이끄는 한국 대표팀은 6일 인도네시아 수라바야의 겔로레 델타 시도아르조 경기장에서 열린 대회 J조 2차전에서 라오스를 7대 0으로 대파했습니다.2대 0으로 앞선 채 맞이한 후반에만 조상혁(포항 스틸러스)이 3골을 몰아넣어 해트트릭을 달성하는 등 골 잔치를 벌이며 여유 있게 라오스를 돌려세웠습니다.이로써 지난 3일 1차전에서 마카오를 5대 0으로 눌렀던 한국은 2연승(승점 6)으로 조 선두를 유지했습니다.하혁준 감독이 지휘하는 라오스는 인도네시아와 첫 경기에서 0대 0으로 비긴 데 이어 이날 패배로 1무 1패(승점 1)가 됐습니다.한국은 오는 9일 같은 장소에서 인도네시아와 예선 마지막 경기를 치릅니다.44개국이 4개국씩 11개 조로 나뉘어 치르는 이번 예선의 각 조 1위 11개국과 2위 가운데 성적이 좋은 상위 4개국을 합쳐 총 15개국은 내년 1월 U-23 아시안컵 개최국인 사우디아라비아와 함께 본선에 나섭니다.AFC U-23 아시안컵은 2014년 첫 대회부터 2년마다 열렸지만, 이번 대회를 끝으로 올림픽이 개최되는 해에만 올림픽 예선을 겸해 4년 간격으로 열리는 것으로 바뀝니다.2026년은 올림픽이 열리는 해가 아니어서 사우디 대회는 올림픽 출전권과 무관합니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)