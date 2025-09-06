이 대통령 "관봉권 띠지 분실 사건, 새 특검 등 방안 검토하라"

▲ 이재명 대통령

이재명 대통령이 검찰의 '건진법사 관봉권 띠지' 분실 사건에 대해 새로운 특검 도입이나 상설특검 등의 방안을 강구하라는 지시를 내렸습니다.대통령실에 따르면, 이 대통령은 최근 정성호 법무부 장관에게 "건진법사 관봉권 띠지 분실 사건에 대한 국민적 의혹이 크다"면서 새로운 특검이나 상설 특검과 같은 방안을 검토해보라"고 지시했습니다.앞서 서울남부지검은 지난해 12월 건진법사 전성배 씨의 자택을 압수수색해 5,000만 원어치 한국은행 관봉권을 포함한 현금다발을 확보했으나 출처를 밝히지 못한 채 사건을 특검에 넘겼습니다.그런데 수사 과정에서 돈다발 지폐의 검수 날짜, 담당자, 부서 등 정보가 적힌 띠지와 스티커를 분실했던 것으로 드러나 파장이 일었습니다.정성호 장관은 지난달 19일, 이 사안에 대한 진상 파악과 책임소재 규명을 위한 감찰 등 모든 조처를 할 것을 지시했고, 대검찰청은 감찰에 착수한 뒤 수사로 전환했습니다.어제(5일), 국회 '검찰개혁 입법청문회'에 당시 수사에 관여한 검찰 수사관들이 증인으로 출석했습니다.수사관들이 의원들 질문 대부분에 "기억이 나지 않는다"라는 취지로 답하자 민주당 의원들의 질타가 이어졌고, 이 사건에 대한 강도 높은 수사가 필요하다는 의견이 나왔습니다.