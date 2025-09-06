이 대통령, 보육원생들과 한국 애니메이션 '킹 오브 킹스' 관람

▲ 대통령실은 이재명 대통령이 5일 인천 용현시장을 방문했다고 전했다.

이재명 대통령이 사회복지시설 원생들과 함께 한국 애니메이션을 관람했습니다.이번 행사엔 김혜경 여사도 동행했습니다.안귀령 대통령실 부대변인은 오늘(6일), 서면 브리핑을 통해 이 대통령이 서울 용산구의 한 영화관에서 사회복지시설 '영락보린원' 원생 30여 명과 함께 애니메이션 '킹 오브 킹스'를 관람했다고 밝혔습니다.'킹 오브 킹스'는 찰스 디킨스의 소설 '우리 주님의 생애'를 바탕으로 예수 그리스도의 삶과 가르침을 현대적으로 재해석한 한국 애니메이션입니다.원생들과 함께 팝콘을 먹으며 작품을 관람한 이 대통령 부부는 재미있게 봤는지 묻고 함께 사진 촬영도 했습니다.안 부대변인은 "영화 관람에 앞서 마련한 대화의 시간에는 원생들이 기대감을 드러내며 이 대통령 부부에게 좋아하는 캐릭터나 팝콘의 종류를 묻는 등 솔직하고 엉뚱한 질문으로 웃음을 자아내기도 했다"고 전했습니다.이 대통령은 "아이들에게 단순한 영화 감상이 아니라, 자신이 존중받고 사랑받는 존재임을 확인하는 귀중한 경험이 될 것으로 기대한다"고 말했습니다.(사진=대통령실 제공, 연합뉴스)