"미국, 김정은 도청 시도하다 민간인 사살 후 철수"

지난 2019년 미국 트럼프 정부가 김정은 북한 국무위원장을 도청하려고 했다는 보도가 나왔습니다. 북한에 해군 최정예 팀을 침투시켰다가 실패했다는 겁니다. 트럼프 대통령은 "처음 듣는 일"이라고 부인했습니다.



전 세계를 놀라게 했던 2018년 6월 1차 북미정상회담.



[김정은/북한 국무위원장 (2018년 6월) : 영화의 한 장면이라고 생각하고 볼 사람들이 많을 것입니다.]



그해 북미 간 협상이 진행되면서 평화 분위기가 이어졌지만, 미 정보당국은 김정은 위원장의 의도 파악을 위해 도청 장치 설치하기로 했다고 미국 뉴욕타임스가 보도했습니다.



보도에 따르면 오사마 빈 라덴을 제거했던 최정예 미 해군 특수전 실 6팀이 이 작전에 투입됐습니다.



2019년 2월 싱가포르 2차 북미정상회담을 앞두고 미 원자력 추진 잠수함이 북한으로 향했고, 해안 근처에서 소형 잠수정 2대로 갈아탄 대원 약 8명이 목표 지점으로 접근했습니다.



하지만 갑자기 소형 북한 보트가 나타나 잠수정 근처로 다가왔고 어선인지, 순찰선인지, 확인할 길 없던 상황에서 보트에서 한 사람이 바다로 뛰어들자 대원들은 즉각 이들을 제거하고 철수했습니다.



비무장 상태로 사살된 2~3명의 민간인은 그대로 바닷속에 수장됐습니다.



뉴욕타임스는 트럼프 1기 정부와 전·현직 군 관계자 등 24명을 인터뷰한 결과라고 밝혔습니다.



하지만 트럼프 대통령은 모르는 일이라고 부인했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 찾아볼 수는 있겠습니다만 그 일에 대해서는 전혀 아는 바가 없습니다. (그 일이 실제로 있었는지 확인해 주실 수 있습니까?) 그 일에 대해 아무것도 모릅니다. 지금 처음 듣습니다.]



실 팀 철수 직후 해당 지역에서 북한군 활동이 급증한 것으로 포착됐다고 신문은 전했는데, 당시 북한이 입장을 내지 않은 만큼 사건 내용을 파악했는지는 불분명합니다.



