이 대통령, 보육원생들과 영화 '킹오브킹스' 관람…함께 팝콘에 '셀카'

이재명 대통령은 서울 용산구의 한 영화관에서 사회복지시설 '영락보린원' 원생 30여 명과 함께 애니메이션 '킹 오브 킹스'를 관람했습니다.이 대통령의 부인 김혜경 여사도 함께했습니다.킹 오브 킹스는 찰스 디킨스의 소설 '우리 주님의 생애'를 바탕으로 예수 그리스도의 삶과 가르침을 현대적으로 재해석한 한국 애니메이션입니다.이 대통령 부부는 원생들과 함께 팝콘을 먹으며 작품을 관람한 뒤 재미있게 봤는지 물으며 일일이 '셀카'를 촬영했다고 안귀령 대통령실 부대변인이 전했습니다.영화 관람에 앞서 마련한 대화의 시간에서는 원생들이 이 대통령 부부에게 좋아하는 캐릭터나 팝콘의 종류를 묻는 등 솔직하고 엉뚱한 질문으로 웃음을 자아내기도 했다고 안 부대변인은 덧붙였습니다.이 대통령은 "아이들에게 단순한 영화 감상이 아니라, 자신이 존중받고 사랑받는 존재임을 확인하는 귀중한 경험이 될 것으로 기대한다"고 말했습니다.(사진=대통령실 제공, 연합뉴스)