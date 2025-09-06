뉴스

이 대통령, 보육원생들과 영화 '킹오브킹스' 관람…함께 팝콘에 '셀카'

정유미 기자
작성 2025.09.06 17:49 수정 2025.09.06 17:50 조회수
이 대통령, 보육원생들과 영화 '킹오브킹스' 관람…함께 팝콘에 '셀카'
▲ 대통령실은 이재명 대통령이 5일 인천 용현시장을 방문했다고 전했다. 

이재명 대통령은 서울 용산구의 한 영화관에서 사회복지시설 '영락보린원' 원생 30여 명과 함께 애니메이션 '킹 오브 킹스'를 관람했습니다.

이 대통령의 부인 김혜경 여사도 함께했습니다.

킹 오브 킹스는 찰스 디킨스의 소설 '우리 주님의 생애'를 바탕으로 예수 그리스도의 삶과 가르침을 현대적으로 재해석한 한국 애니메이션입니다.

이 대통령 부부는 원생들과 함께 팝콘을 먹으며 작품을 관람한 뒤 재미있게 봤는지 물으며 일일이 '셀카'를 촬영했다고 안귀령 대통령실 부대변인이 전했습니다.

영화 관람에 앞서 마련한 대화의 시간에서는 원생들이 이 대통령 부부에게 좋아하는 캐릭터나 팝콘의 종류를 묻는 등 솔직하고 엉뚱한 질문으로 웃음을 자아내기도 했다고 안 부대변인은 덧붙였습니다.

이 대통령은 "아이들에게 단순한 영화 감상이 아니라, 자신이 존중받고 사랑받는 존재임을 확인하는 귀중한 경험이 될 것으로 기대한다"고 말했습니다.

(사진=대통령실 제공, 연합뉴스)
