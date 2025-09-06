뉴스

장동혁, 한국인 대거 구금에 "심각한 사안, 외교 공백 드러나"

▲ 이민 당국 단속 현장

국민의힘 장동혁 대표는 미국 이민 당국이 조지아주 현대차-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장에서 한국인을 대거 체포해 구금한 것과 관련해 "이재명 정부는 '700조 선물 외교'에 취해 있을 게 아니라 교민의 안전과 기업인의 권익이라는 기본적인 국익을 지키는 데 책임을 다해야 할 것"이라고 밝혔습니다.

장 대표는 자신의 페이스북에 한국인 무더기 체포로 "교민 사회와 기업 현장에 충격과 우려가 확산하고 있다"며 "교민 사회 전반으로 피해가 확산할 수 있다는 점에서 매우 심각한 사안"이라고 적었습니다.

이어 "주한미국대사조차 공석인 상황에서 우리 외교당국의 대응 공백이 드러났다"며 "지금 필요한 것은 체포된 우리 국민의 안전 보장과 신속한 영사 조력, 그리고 향후 기업들의 고용·비자 문제를 제도적으로 풀어내는 것"이라고 강조했습니다.

그러면서 "외교당국은 즉각 신속대응팀을 급파해 교민 보호 조치를 강화하고, 현지 기업들의 애로사항을 직접 점검해야 한다"며 "근로자들이 무더기로 체포되는 일이 되풀이된다면 국가적 차원의 리스크로 이어질 수밖에 없다"고 덧붙였습니다.
