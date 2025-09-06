[글로벌D리포트] "손 묶고 연행"…미 이민 세관 단속국, 단속 영상 공개

미국 이민세관단속국이 홈페이지를 통해 현지시간 4일 미국 조지아 주 서배나에 위치한 현대차-LG엔솔 합작회사 배터리 공장 건설 현장 단속 당시 영상을 공개했습니다.



헬기와 함께 요원들이 탄 차량들이 줄지어 이동하고, 무장한 요원들과 전술차량도 눈에 띕니다.



공장 직원들이 단속국 요원 안내에 따라 이동하고, 공장 밖엔 조사 받기 전 대기하는 줄이 길게 늘어섰습니다.



몸수색도 이뤄졌습니다.



일부 직원들은 버스에 손을 댄 채 돌아서서 수색을 당하기도 합니다.



소지품은 모두 압수당하고, 결박된 채 호송 버스에 오릅니다.



이날 현장에선 475명이 국토안보부와 이민세관단속국 등으로 구성된 단속반에 불법체류 혐의로 체포됐습니다.



조현 외교부 장관은 이 가운데 한국인이 3백 명이 넘는다고 밝혔는데, LG에너지솔루션과 시공사인 현대엔지니어링, 관련 협력업체 직원 등인 걸로 알려졌습니다.



이들은 취업이나 주재원 비자 대신 출장용 B1 비자나 관광용 전자여행허가, ESTA를 받아 입국했던 걸로 전해졌습니다.



체포된 사람들 중 상당수는 추가 조사를 위해 조지아주 폭스턴에 있는 구금시설로 연행된 걸로 알려졌습니다.



트럼프 미국 대통령은 해당 단속에 대한 기자 질문에, 해야 할 일을 한 거라고 말했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 방금 여기 오기 전에 (단속 관련) 소식을 들었습니다. 그들은 불법 체류자였고, 이민단속국(ICE)은 그저 제 역할을 했을 뿐입니다.]



현대차-LG엔솔 합작법인은 공식 성명을 내고 관계 당국과 전적으로 협력 중이라고 밝혔습니다.



