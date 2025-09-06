조현, 조지아 한국 기업 단속에 "막중한 책임감…필요시 직접 방미"

▲ 조현 외교부 장관이 6일 정부서울청사에서 열린 재외국민보호대책본부-공관 합동대책회의에서 발언을 하고 있다.
조현 외교부 장관은 오늘(6일) 재외국민보호대책본부 대책회의를 주재한 자리에서 미국 이민 당국이 조지아주 현대자동차그룹-LG에너지솔루션 공장에서 벌인 단속에서 475명이 구금됐고 이 가운데 300명이 넘는 우리 국민이 포함된 것으로 파악했다고 밝혔습니다.
조 장관은 사안의 중요성을 고려해 자신을 본부장으로 하는 재외국민보호대책본부를 설치했고 본부와 재외공관이 관련 동향을 신속히 공유하고 대책을 점검하기 위해 회의를 개최했다고 설명했습니다.
특히 이재명 대통령이 사건이 알려진 직후 "미국의 법 집행 과정에서 우리 국민의 권익과 대미 투자 기업의 경제활동이 부당하게 침해돼선 안 된다는 점을 강조했다"며 "주미대사관과 주애틀랜타총영사관을 중심으로 사안의 신속한 해결을 위해 총력 대응하도록 직접 지시했다"고 전했습니다.
조 장관은 "외교부는 산업부, 경제단체 등 기업과도 긴밀히 소통하면서 총체적으로 대응해나가고자 한다"며 주미대사관과 주애틀랜타총영사관 등이 현지 당국과 소통을 계속해 영사 조력이 신속하게 제공하도록 당부했습니다.
이어 외교부에서 신속하게 고위급 관계자가 현장에 파견되는 방안과 필요하면 조 장관 본인이 워싱턴에 직접 가서 미 행정부와 협의하는 방안 등을 논의할 계획이라고 말했습니다.
(사진=연합뉴스)