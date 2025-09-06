조현, 조지아 한국 기업 단속에 "막중한 책임감…필요시 직접 방미"

▲ 조현 외교부 장관이 6일 정부서울청사에서 열린 재외국민보호대책본부-공관 합동대책회의에서 발언을 하고 있다.

조현 외교부 장관은 오늘(6일) 재외국민보호대책본부 대책회의를 주재한 자리에서 미국 이민 당국이 조지아주 현대자동차그룹-LG에너지솔루션 공장에서 벌인 단속에서 475명이 구금됐고 이 가운데 300명이 넘는 우리 국민이 포함된 것으로 파악했다고 밝혔습니다.조 장관은 사안의 중요성을 고려해 자신을 본부장으로 하는 재외국민보호대책본부를 설치했고 본부와 재외공관이 관련 동향을 신속히 공유하고 대책을 점검하기 위해 회의를 개최했다고 설명했습니다.특히 이재명 대통령이 사건이 알려진 직후 "미국의 법 집행 과정에서 우리 국민의 권익과 대미 투자 기업의 경제활동이 부당하게 침해돼선 안 된다는 점을 강조했다"며 "주미대사관과 주애틀랜타총영사관을 중심으로 사안의 신속한 해결을 위해 총력 대응하도록 직접 지시했다"고 전했습니다.조 장관은 "외교부는 산업부, 경제단체 등 기업과도 긴밀히 소통하면서 총체적으로 대응해나가고자 한다"며 주미대사관과 주애틀랜타총영사관 등이 현지 당국과 소통을 계속해 영사 조력이 신속하게 제공하도록 당부했습니다.이어 외교부에서 신속하게 고위급 관계자가 현장에 파견되는 방안과 필요하면 조 장관 본인이 워싱턴에 직접 가서 미 행정부와 협의하는 방안 등을 논의할 계획이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)