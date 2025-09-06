'법인카드 유용 혐의' 이진숙 방통위원장, 네 번째 경찰 출석

▲ 이진숙 방송통신위원장
대전MBC 사장 재임 시절 법인카드를 사적으로 유용했다는 의혹을 받는 이진숙 방송통신위원장이 오늘(6일) 경찰에 출석해 4차 소환조사를 받았습니다.
이 위원장은 2015년 3월부터 2018년 1월까지 대전MBC 사장으로 재직하면서 법인카드를 사적 용도로 사용해 회사에 손해를 끼친 혐의(업무상 배임)를 받습니다.
지난해 7월 당시 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 민주당 의원들이 이 위원장을 고발하면서 수사가 시작됐습니다.
경찰은 법인카드 사용처 등 다양한 곳을 압수수색을 한 데 이어 고발 1년 만인 지난 7월 이 위원장을 처음으로 소환해 조사했습니다.
이날은 네 번째 소환조사로 이 위원장은 이날 오후 2시쯤 대전 유성경찰서에 출석했습니다.
조사는 늦은 시간까지 이어질 전망입니다.
이 위원장은 첫 소환조사 때 기자들과 만나 "(수사에) 정치적 목적이 있다"며 "사적으로 법인카드를 쓴 적이 없다"며 혐의를 강하게 부인했습니다.
지난 2일 국회 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서도 "법인카드를 사적으로 쓴 것이 없고 업무용으로만 사용했다"며 무죄를 거듭 주장했습니다.
이날 유성경찰서 앞에서는 보수 단체 관계자들이 이 위원장의 출석 시간에 맞춰 수사를 규탄하는 집회를 열기도 했습니다.