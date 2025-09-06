'법인카드 유용 혐의' 이진숙 방통위원장, 네 번째 경찰 조사

▲ 이진숙 방송통신위원장

대전MBC 사장 재임 시절 법인카드를 사적으로 유용했다는 의혹을 받는 이진숙 방송통신위원장이 경찰에 출석해 4차 소환조사를 받았습니다.이 위원장은 지난 2015년 3월부터 2018년 1월까지 대전MBC 사장으로 재직하면서 법인카드를 사적 용도로 사용해 회사에 손해를 끼친 혐의(업무상 배임)를 받고 있습니다.이 수사는 지난해 7월 당시 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 민주당 의원들이 이 위원장을 고발하면서 시작됐습니다.경찰은 법인카드 사용처 등을 압수수색 한 데 이어 고발 1년 만인 지난 7월 이 위원장을 처음으로 소환해 조사했습니다.이 위원장은 오늘 오후 2시쯤 대전 유성경찰서에 출석했고 늦은 시간까지 조사를 받을 것으로 전망됩니다.이 위원장은 첫 소환조사 때 기자들과 만나 자신에 대한 수사를 두고 "정치적 목적이 있다"며 "사적으로 법인카드를 쓴 적이 없다"고 혐의를 강하게 부인했습니다.지난 2일 국회 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서도 이 위원장은 "법인카드를 사적으로 쓴 것이 없고 업무용으로만 사용했다"고 거듭 주장했습니다.오늘 유성경찰서 앞에서는 보수 단체 관계자들이 이 위원장의 출석 시간에 맞춰 수사를 규탄하는 집회를 열기도 했습니다.