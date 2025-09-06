뉴스

북 임진강 황강댐 방류…필승교 수위 행락객 대피 기준 넘어

김태훈 국방전문기자
작성 2025.09.06 14:52 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
북 임진강 황강댐 방류…필승교 수위 행락객 대피 기준 넘어
▲ 경기 연천군 임진강 상류 민간인통제선 지역

북한이 임진강 상류 황강댐에서 물을 방류한 것으로 확인된다고 환경부가 밝혔습니다.

환경부는 위성영상으로 남북 접경지역을 감시 중으로, 오늘(6일) 오전 11시 반쯤 촬영된 영상에서 황강댐 방류 징후가 포착됐습니다.

이번 주말 북한 쪽 임진강 유역에 많은 비가 내릴 것으로 예상됨에 따라 방류한 것으로 추정된다고 환경부는 설명했습니다.

이번에도 사전 통보는 없었던 것으로 알려졌습니다.

앞서 2009년 9월 북한이 통보하지 않고 황강댐에서 물을 내보내면서 임진강 하류에서 인명피해가 발생했고, 이에 같은 해 10월 남북은 황강댐 방류 시 사전에 통보하기로 합의했습니다.

북한은 2010년 두 차례, 2013년 한 차례 방류에 앞서 통보했으나 이후로는 우리 정부의 반복된 요구에도 통보하지 않고 있습니다.

황강댐 방류로 임진강 하류 수위가 높아지고 있습니다.

우리나라에서 임진강 최북단에 있는 경기 연천군 필승교 수위는 오후 2시 40분 현재 1.16ｍ로 행락객 대피 기준 1.0ｍ를 넘었습니다.

환경부는 "지속적인 모니터링으로 피해가 없도록 대응하겠다"고 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김태훈 국방전문기자 사진
김태훈 국방전문기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지