뉴스

북러, 치안·안보협력 협정 체결…"수배자 추적·체포"

김태훈 국방전문기자
작성 2025.09.06 14:42 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
북러, 치안·안보협력 협정 체결…"수배자 추적·체포"
▲ 방두섭 북한 사회안전상(장관)과 블라디미르 콜로콜체프 러시아 내무부 장관은 2일(현지시간) 모스크바에서 만나 실무회담을 열고 협정을 체결했다고 주북 러시아 대사관이 텔레그램 채널을 통해 밝혔다.

북한 사회안전성과 러시아 내무부가 치안 협력에 관한 협정을 체결했습니다.

오늘(6일) 주북 러시아대사관 텔레그램채널에 따르면 방두섭 북한 사회안전상과 블라디미르 콜로콜체프 러시아 내무부 장관은 현지시간 2일 모스크바에서 만나 실무회담을 열고 협정을 체결했습니다.

주북 러시아대사관은 '정부 당국 간 협력에 관한 협정'이라고만 표현하고 구체적인 협정명과 세부 조항을 공개하진 않았지만, 회담에서 치안에 관한 사항이 다뤄졌다고 전했습니다.

두 장관은 국경 지역에서 협력 강화가 필요하다는 데 동의했으며, 대표단 교류 등 실무적 협력 방식을 확대하는 방안도 논의했습니다.

현재 북러 국경에는 북한 두만강역과 러시아 하산역을 기차로 오갈 수 있는 철교가 있지만, 자동차가 오갈 수 있는 도로 교량은 없습니다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 어제 동방경제포럼에서 두만강을 가로지르는 교량이 내년에 개통된다며, 이를 포함해 러시아와 북한을 연결하는 여러 교량을 건설할 계획이라고 언급한 바 있습니다.

교통이 확충되면 인적 교류가 더욱 활발해져 탈북민 증가나 밀수 범죄 등 다양한 문제가 발생할 가능성이 있습니다.

양측은 이번 치안 협정 체결이 "양국 법집행 기관 간 제도적 협력의 출발점이 될 것"이라고도 전망했습니다.

(사진=주북 러시아대사관 텔레그램채널, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김태훈 국방전문기자 사진
김태훈 국방전문기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지