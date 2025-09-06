북러, 치안·안보협력 협정 체결…"수배자 추적·체포"

▲ 방두섭 북한 사회안전상(장관)과 블라디미르 콜로콜체프 러시아 내무부 장관은 2일(현지시간) 모스크바에서 만나 실무회담을 열고 협정을 체결했다고 주북 러시아 대사관이 텔레그램 채널을 통해 밝혔다.

북한 사회안전성과 러시아 내무부가 치안 협력에 관한 협정을 체결했습니다.오늘(6일) 주북 러시아대사관 텔레그램채널에 따르면 방두섭 북한 사회안전상과 블라디미르 콜로콜체프 러시아 내무부 장관은 현지시간 2일 모스크바에서 만나 실무회담을 열고 협정을 체결했습니다.주북 러시아대사관은 '정부 당국 간 협력에 관한 협정'이라고만 표현하고 구체적인 협정명과 세부 조항을 공개하진 않았지만, 회담에서 치안에 관한 사항이 다뤄졌다고 전했습니다.두 장관은 국경 지역에서 협력 강화가 필요하다는 데 동의했으며, 대표단 교류 등 실무적 협력 방식을 확대하는 방안도 논의했습니다.현재 북러 국경에는 북한 두만강역과 러시아 하산역을 기차로 오갈 수 있는 철교가 있지만, 자동차가 오갈 수 있는 도로 교량은 없습니다.블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 어제 동방경제포럼에서 두만강을 가로지르는 교량이 내년에 개통된다며, 이를 포함해 러시아와 북한을 연결하는 여러 교량을 건설할 계획이라고 언급한 바 있습니다.교통이 확충되면 인적 교류가 더욱 활발해져 탈북민 증가나 밀수 범죄 등 다양한 문제가 발생할 가능성이 있습니다.양측은 이번 치안 협정 체결이 "양국 법집행 기관 간 제도적 협력의 출발점이 될 것"이라고도 전망했습니다.(사진=주북 러시아대사관 텔레그램채널, 연합뉴스)