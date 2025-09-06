[자막뉴스] 1세대 인터넷 방송인 대도서관 자택서 숨진 채 발견

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎ 1393, 정신건강 상담전화 ☎ 1577-0199, 희망의 전화 ☎ 129, 생명의 전화 ☎ 1588-9191, 청소년 전화 ☎ 1388, 청소년 모바일 상담 '다 들어줄 개' 어플, 카카오톡 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

유튜버 '대도서관'으로 활동하던 나동현 씨가 숨졌습니다.나 씨는 오늘 오전 8시 40분쯤 서울 광진구 자택에서 숨진 채 발견됐습니다.약속 시간에 나타나지 않고, 연락도 받지 않는다는 지인 신고를 받고 출동한 경찰과 소방이 자택에서 나 씨를 발견했는데, 이미 사망한 상태였던 것으로 파악됐습니다.현장에서 유서나 특별한 범죄 혐의점은 발견되지 않은 것으로 전해졌습니다.나 씨는 2010년 무렵부터 인터넷 방송을 시작해 구독자 144만 명을 보유한 스타 유튜버로 활동해 왔습니다.나 씨는 지난 4일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2026 S/S서울패션위크 패션쇼에도 참석하는 등 최근까지 활동을 이어왔습니다.*해당 콘텐츠는 AI 오디오로 제작되었습니다.(구성 : 안혜민, 영상편집 : 소지혜, 제작 : 디지털뉴스편집부)