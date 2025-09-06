뉴스

[자막뉴스] 1세대 인터넷 방송인 대도서관 자택서 숨진 채 발견

안혜민 기자
작성 2025.09.06 14:25 수정 2025.09.06 14:29 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
유튜버 '대도서관'으로 활동하던 나동현 씨가 숨졌습니다.

나 씨는 오늘 오전 8시 40분쯤 서울 광진구 자택에서 숨진 채 발견됐습니다.

약속 시간에 나타나지 않고, 연락도 받지 않는다는 지인 신고를 받고 출동한 경찰과 소방이 자택에서 나 씨를 발견했는데, 이미 사망한 상태였던 것으로 파악됐습니다.

현장에서 유서나 특별한 범죄 혐의점은 발견되지 않은 것으로 전해졌습니다.

나 씨는 2010년 무렵부터 인터넷 방송을 시작해 구독자 144만 명을 보유한 스타 유튜버로 활동해 왔습니다.

나 씨는 지난 4일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2026 S/S서울패션위크 패션쇼에도 참석하는 등 최근까지 활동을 이어왔습니다.

*해당 콘텐츠는 AI 오디오로 제작되었습니다.
 
※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎ 1393, 정신건강 상담전화 ☎ 1577-0199, 희망의 전화 ☎ 129, 생명의 전화 ☎ 1588-9191, 청소년 전화 ☎ 1388, 청소년 모바일 상담 '다 들어줄 개' 어플, 카카오톡 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

(구성 : 안혜민, 영상편집 : 소지혜, 제작 : 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
안혜민 기자 사진
안혜민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지