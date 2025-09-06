미 현대차 공장 불법체류자 대거 체포…결국 트럼프의 바이든 지우기용?

▲ 조 바이든 전 미국 대통령이 지난 2022년 5월 방한 숙소인 서울 용산구 그랜드 하얏트 호텔에서 열린 정의선 현대차그룹 회장과의 면담 자리에서 연설을 하고 있다.

미국 당국이 단속을 벌여 다수의 한국인을 포함해 불법체류자 475명을 체포한 조지아주의 현대차-LG에너지솔루션 합작 공장은 바이든 전 대통령이 제조업 일자리를 창출했다고 내세웠던 곳이라고 미 폭스뉴스가 보도했습니다.이 공장은 바이든 전 대통령이 2022년 5월 방한했을 때 정의선 현대차그룹 회장이 건립을 발표했던 곳입니다.바이든 전 대통령은 그해 10월 공장 기공식 당시 성명을 내고 "나의 경제정책이 조지아주에서 성과를 내고 있다"며 치적을 강조했었습니다.또 대선 기간이던 지난해 3월에도 조지아주를 찾아 유세하면서 자신의 일자리 창출 업적을 부각했었습니다.지난 2016년 트럼프 대통령을 선택했던 조지아주는 2020년 대선 때는 바이든 전 대통령을, 지난해 대선 때는 다시 트럼프 대통령을 선택하며 미국 대선의 승패를 결정짓는 핵심 경합주로 새롭게 떠오르고 있습니다.이 때문에 트럼프 행정부가 조지아주 현대차 공장에서 대규모 이민 단속을 벌인 것은 바이든의 치적에 흠집을 내고 내년 중간선거에서도 영향력을 유지하기 위하려는 것 아니냐는 의혹이 제기되고 있습니다.바이든 전 대통령이 일자리를 만들었다고 했지만 이번 단속으로 미국인이 아니라 외국인 불법체류자가 그 일자리를 도맡고 있는 모양새로 비치게 됐기 때문입니다.현대차 공장이 전기차와 배터리를 생산하는 곳이라는 점도 트럼프 대통령을 불편하게 했을 수 있습니다.바이든 전 대통령은 환경 의제에 관심이 많아 높은 보조금을 지급하는 등의 방식으로 전기차를 장려했지만 트럼프 대통령은 이런 보조금을 상당 부분 삭감했습니다.민주당 소속인 샘 박 조지아주 하원의원도 이번 단속에 대해 "정치적 동기가 있는 공격"이라고 규정했습니다.박 의원은 뉴욕타임스(NYT)에 "이번 단속은 청정에너지의 미래를 건설하는 사람들을 표적으로 삼고 가족과 떨어뜨려 놓으려는 것"이라며 "조지아의 번영은 노동자들을 범죄자로 몰아세우는 것이 아니라 보호하는 데 달려 있다"고 지적했습니다.(사진=연합뉴스)