국힘, 미 이민단속에 "700조 선물 주고 뒤통수 맞아"

▲ 현대차-LG엔솔 공장서 불체자 단속

국민의힘은 미국 당국이 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장의 불법체류자 단속 과정에서 한국인을 포함한 475명을 체포한 것과 관련해 "700조 선물 보따리를 안긴 지 11일 만에 뒤통수를 맞았다"고 비판했습니다.박성훈 수석대변인은 논평에서 "이재명 정부는 지난달 25일 한미 정상회담에서 총 5천억 달러(약 700조 원) 대미 투자를 약속했지만, 결과는 현대차-LG 합작 공장 단속 사태로 돌아왔다"고 말했습니다.박 수석대변인은 또 "트럼프 미국 대통령은 일본산 자동차·부품 관세를 15%로 인하하는 행정 명령에 서명했지만, 한국산 자동차에는 여전히 25% 관세가 적용되고 있다"며 "한국 기업은 미국 시장에서 일본보다 불리한 경쟁 환경에 놓였다"고 지적했습니다.그는 "700조 원에 달하는 투자를 약속해놓고도 국민의 안전도, 기업 경쟁력 확보도 실패한 것이 이재명 정부의 실용외교 현실"이라며 "국민의힘은 국민과 기업을 지키기 위한 대책을 강력히 요구하고, 이재명 정부의 외교 실패 책임을 끝까지 묻겠다"고 강조했습니다.(사진=ATF 애틀랜타 지부 엑스 캡처, 연합뉴스)