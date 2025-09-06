뉴스

트럼프, 남아공 G20 불참…내년 회의는 '트럼프 리조트'서 개최

남승모 기자
작성 2025.09.06 13:19 수정 2025.09.06 13:32 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
트럼프, 남아공 G20 불참…내년 회의는 '트럼프 리조트'서 개최
▲ 트럼프 미국 대통령

내년 주요 20개국 모임, G20의 의장국인 미국이 플로리다주 마이애미에서 G20 정상회의를 개최하기로 했습니다.

트럼프 미 대통령은 현지 시간 5일 백악관에서 2026년 G20 정상회의가 미국의 가장 위대한 도시 중 하나인 플로리다의 마이애미에서 열린다는 사실을 발표하게 돼 매우 기쁘다고 말했습니다.

트럼프 대통령은 내년에 미국 건국 250주년을 기념하는 동시에, 거의 20년 만에 처음으로 미국에서 G20 정상회의를 개최하는 영광을 누리게 됐다고 말했습니다.

장소는 자신이 소유한 마이애미의 도랄 골프 리조트가 될 것이라며 공항 바로 옆에 있어 위치가 최상이고, 아름답기 때문에 모두가 그곳을 원한다고 말했습니다.

트럼프 대통령은 다만 오는 11월 22부터 이틀간 남아프리카공화국에서 열리는 올해 G20 정상회의에는 자신 대신 밴스 부통령이 갈 것이라고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 2기 행정부 취임 후 남아공과 불편한 관계를 이어가고 있어, 이번 정상회의 불참이 상당 부분 예견돼왔습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
남승모 기자 사진
남승모 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지