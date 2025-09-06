이정후, 시즌 두 번째 '4안타 경기'…타율 0.267로 상승

▲ 4회 선두타자로 안타를 때린 이정후

미국 프로야구 샌프란시스코 자이언츠의 이정후 선수가 올 시즌 두 번째 '4안타 경기'를 펼쳤습니다.이정후는 미국 세인트루이스 부시 스타디움에서 열린 2025 메이저리그(MLB) 세인트루이스 카디널스와 원정경기에 6번 타자 중견수로 선발출전해 5타수 4안타를 치고 1타점과 2득점을 곁들였습니다.이정후의 시즌 타율은 2할6푼2리에서 2할6푼7리(498타수 133안타)로 상승했고, OPS(출루율+장타율)도 0.732에서 0.744까지 올랐습니다.이정후는 이달 들어 치른 3경기에서 모두 안타를 생산했고, 최근 2경기 연속 멀티 히트(한 경기 2안타 이상) 행진도 이어갔습니다.1회 첫 타석에서 외야 뜬공으로 물러난 이정후는 다음 타석부터 총알 같은 타구를 연달아 날렸습니다.4회에는 선두타자로 등장해서 상대 선발 마이클 맥그리비의 스위퍼를 공략해 시속 104.7마일(약 168.5㎞)짜리 타구로 중전 안타를 쳤습니다.이정후의 안타를 시작으로 샌프란시스코는 4회에만 4점을 뽑아 6대 0으로 앞서 가며 일찌감치 승기를 잡았습니다.이정후는 5회에는 시속 102.2마일(164.5㎞)짜리 타구로 우전 안타를 만들었고, 7회에는 시속 102.9마일(165.6㎞) 타구로 우익수 쪽 1타점 3루타를 쳤습니다.올 시즌 11번째 3루타를 친 이정후는 이 부문 내셔널리그 단독 2위가 됐습니다.세 번이나 시속 160㎞를 훌쩍 넘는 강한 타구로 3안타를 만든 이정후는 8회 마지막 타석에서는 빠른 발로 4안타 경기를 완성했습니다.이정후는 8회 투아웃 1, 2루에서 큰 바운드의 유격수 쪽 땅볼을 쳤습니다.세인트루이스 유격수가 군더더기 없는 동작으로 1루에 송구했지만 이미 이정후가 여유 있게 베이스를 밟은 뒤였습니다.이정후가 한 경기에 안타 4개를 때린 건 지난달 4일 뉴욕 메츠전 이후 33일 만입니다.샌프란시스코는 세인트루이스를 8대 2로 꺾고 5연승을 달렸습니다.(사진=AP, 연합뉴스)