알카라스, 조코비치 꺾고 US오픈 테니스 결승 진출

▲ 결승 진출 확정하자 포효하는 알카라스

올 시즌 마지막 테니스 메이저대회인 US오픈 남자단식에서 세계랭킹 2위인 카를로스 알카라스(스페인)가 세계 7위 노바크 조코비치(세르비아)를 꺾고 결승에 진출했습니다.알카라스는 미국 뉴욕의 빌리진킹 내셔널 테니스 센터에서 열린 대회 13일째 남자 단식 준결승에서 조코비치를 2시간 23분 만에 3대 0(6-4 7-6<7-4> 6-2)으로 물리쳤습니다.알카라스가 조코비치를 상대로 하드코트에서 승리한 건 이번이 처음입니다.이전까지는 윔블던의 잔디 코트에서 두 차례, 마드리드오픈의 클레이코트에서 한 차례 조코비치에 승리했을 뿐입니다.알카라스는 조코비치와 상대 전적에서 4승 5패로 따라붙었습니다.알카라스가 조코비치와 US오픈에서 대결한 건 이번이 처음입니다.우승한 2022년 대회 이후 3년 만에 US오픈 결승에 오른 알카라스는 통산 6번째 메이저 대회 우승과 세계 1위 탈환에 도전합니다.알카라스의 다음 상대는 얀니크 신네르(세계 1위·이탈리아)-펠릭스 오제알리아심(27위·캐나다) 경기 승자입니다.(사진=AP, 연합뉴스)