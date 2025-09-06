[바로이뉴스] "현대차가 투자 약속도"…한국인 대거 체포에 트럼프의 답은?

현지시간 5일, 미국 백악관



트럼프 대통령과 기자들과의 질의응답 중



[기자 : "조지아 현대차 공장에서 일부 건설 노동자들이 체포된 사건과 관련해 현대차 측으로부터 어떤 반응을 들으셨습니까?"]



[트럼프 대통령 : "기자회견 직전에 그 소식을 접했습니다. 그들은 불법 체류자들이었고,이민세관단속국(ICE)이 자기 할 일을 한 겁니다. 하지만 그 사건에 대해서는 잘 알지 못합니다. 얼마 전 일어난 일이라서요."]



[기자 : "한국 측에서 이미 반발이 나오고 있습니다. 현대차는 미국에 1,500억 달러 투자를 하겠다고 약속했고 얼마 전에 미국에 다녀갔잖아요."]



[트럼프 대통령 : "글쎄요. 현대차도 우리나라에서 자동차를 판매할 권리가 있습니다. 이건 일방적인 거래가 아닙니다."]



[기자 : "이민 정책이 경제적 목표와 충돌할 가능성은 없습니까?"]



[트럼프 대통령 : "우리는 다른 나라들과 잘 지내고 싶고 안정적인 노동력이 필요합니다. 제가 알기로 그곳에는 불법 체류자가 많았고 일부는 범법 성향을 가진 사람들도 있었습니다. 그러니 보세요. 당국은 그들의 일을 한 겁니다. 그들의 임무에요. 그 사람들은 바이든 행정부 시절에 불법으로 들어온 사람들입니다. 따라서 우리는 우리의 일을 해야 합니다."]



(구성 : 정유미 / 영상편집 : 소지혜 / 제작 : 디지털뉴스편집부)