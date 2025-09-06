피겨 윤서진, 주니어 그랑프리 3차 대회 쇼트 3위

▲ 피겨 여자 싱글 기대주 윤서진

피겨스케이팅 여자 싱글 기대주 윤서진(한광고)이 2025-2026 ISU(국제빙상경기연맹) 피겨스케이팅 주니어 그랑프리 3차 대회 쇼트프로그램에서 3위에 올랐습니다.윤서진은 이탈리아 바레세 아친퀘 아이스 아레나에서 열린 대회 쇼트프로그램에서 기술점수(TES) 33.44점, 예술점수(PCS) 27.26점, 총점 60.70점을 받아 가나자와 수미카(65.37점·일본), 왕이한(60.91점·중국)에 이어 3위에 자리했습니다.윤서진은 우리 시간으로 내일 새벽에 열리는 프리스케이팅에서 올 시즌 첫 메달을 노립니다.윤서진은 첫 점프 과제인 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프에서 힘이 살짝 풀리면서 불안하게 착지했습니다.언더로테이티드(under rotated·점프의 회전수가 90도 이상 180도 이하로 모자라는 경우) 판정으로 수행점수(GOE) 1.18점이 깎였습니다.하지만 더블 악셀을 클린 처리한 뒤 플라잉 카멜 스핀을 레벨 4로 수행하며 전반부 연기를 무난하게 마쳤습니다.가산점 10%가 붙는 후반부 연기는 깔끔했습니다.트리플 루프 점프를 완벽하게 뛴 뒤 체인지 풋 콤비네이션 스핀(레벨3)과 스텝시퀀스(레벨4), 레이백 스핀(레벨4)으로 아름답게 연기를 마무리했습니다.함께 출전한 고나연(의정부여고)은 55.00점으로 13위를 기록했습니다.마지막 콤비네이션 점프에서 넘어져 큰 감점을 받은 게 아쉬웠습니다.(사진=국제빙상경기연맹 소셜미디어 캡처, 연합뉴스)