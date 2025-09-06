'주장 논란'에 담담한 손흥민 "불편할 것 없어…제 위치서 최선 다할 것"

▲ 기자회견하는 손흥민

축구 대표팀의 '캡틴' 손흥민(LA FC)이 최근 제기된 주장 교체 가능성과 관련된 상황에 "불편해할 것은 없다"며 현재에 충실하겠다고 강조했습니다.내일(7일) 미국과 평가전을 앞두고 미국 뉴저지주 해리슨의 스포츠일러스트레이티드 스타디움에서 취재진을 만난 손흥민은 '주장직 논란' 관련 질문에 "제가 불편해할 것은 없다. (홍명보) 감독님과 따로 얘기를 나누기도 했지만, 제가 이 자리에서 얘기할 것도 없을 것 같다"고 답했습니다.이어 "제 위치에서 할 수 있는 최선을 다해서 팀을 도울 것이다. 감독님도 감독님의 위치에서 선수들을 위해서 최선을 다하는 모습을 보여 드릴 것"이라며 "저희가 앞으로 더 잘해야겠죠"라고 말했습니다.본격적인 북중미 월드컵 모드로 돌입하는 이번 A매치를 앞두고 대표팀엔 때아닌 '주장 논란'이 있었습니다.홍명보 감독이 대표팀 명단 발표 기자회견 중 주장 관련 질문에 "개인을 위해서, 팀을 위해서 어떤 선택을 하느냐가 중요한 시점이다. 시작부터 주장을 바꾼다, 안 바꾼다는 결정은 하지 않겠지만, 꾸준하게 고민해야 할 것이라고 생각한다"고 말하면서입니다."변경될 수도, 아닐 수도 있다"는 원론적인 답변이었지만, 7년째 완장을 차 온 손흥민을 교체할 수 있다는 가능성으로 풀이돼 뒷말을 낳았습니다.손흥민은 '리더십을 시험받고 있다고 생각하나'라는 질문에는 그렇지 않다고 답했습니다."선수들이 각자 위치에서 최선을 다하고, 어떻게 하면 팀을 더 도울까 고민하고 있다. 팀원들이 좋은 기량을 뽑아낼 수 있게 심적으로나 경기장에서 편안한 환경을 만들어주는 게 중요하다고 생각한다"면서 "제 기량이나 경험을 전해주고 잘 받아들이게 하는 게 제 역할인 것 같다"고 강조했습니다.대표팀은 내일 이 경기장에서 미국과 9월 A매치 첫 경기를 치릅니다.10년 동안 활약한 잉글랜드 토트넘을 떠나 지난달 미국 메이저리그사커(MLS)로 진입한 손흥민에게 새로운 무대이자 내년 월드컵 개최지인 미국에서 열리는 A매치는 더욱 각별할 수밖에 없습니다.월드컵 본선 확정 이후 첫 평가전을 맞이하며 손흥민은 "실패를 두려워하지 않고 자신이 원하는 대로 기량을 펼쳐 보이는 것이 월드컵 준비에서 자신감을 채우는 데 도움이 될 거다. 선수들이 자꾸 뭔가 해보려고 노력했으면 좋겠다"면서 "잘할 수 있는 플레이를 펼쳐보는 게 월드컵에서 가장 중요할 것"이라고 당부하기도 했습니다.이번 상대 팀 미국의 마우리시오 포체티노 감독은 토트넘 시절 손흥민과 장기간 호흡을 맞추며 좋은 기억을 공유한 사이로, 이들의 만남에도 관심이 쏠립니다.손흥민은 "포체티노 감독님은 제 '은사'라고 생각할 정도로 많은 것을 가르쳐주신 분이며, 제가 큰 존경심을 갖고 있다"면서 "상대편이지만, 다시 만날 수 있어서 너무나도 기쁘게 생각한다"며 미소 지었습니다."(포체티노 감독과) 서로 승리를 위해 최선을 다하겠지만, 좁은 축구 세상에서 이렇게 다시 만날 수 있어서 정말 기쁘다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)