에스파 신보 '리치 맨', 14개국 아이튠즈 '톱 앨범' 1위

▲ 걸그룹 에스파

걸그룹 에스파가 여섯 번째 미니앨범 '리치 맨'(Rich Man)으로 전 세계 14개국 아이튠즈 '톱 앨범' 차트 1위에 올랐다고 소속사 SM엔터테인먼트가 오늘(6일) 밝혔습니다.전날 발매된 '리치 맨'은 태국, 대만, 베트남, 필리핀, 홍콩, 인도네시아, 싱가포르, 러시아 등 14개국에서 정상을 차지했습니다.미국, 프랑스, 호주, 캐나다, 이탈리아, 일본 등 29개국에서는 '톱 10'에 진입했습니다.'리치 맨'은 또한 중국 QQ뮤직 전체 및 EP(미니앨범) 디지털 앨범 판매 차트 1위를 기록하며 '플래티넘'(판매액 100만 위안·약 2억 원) 인증을 받았습니다.중국 쿠거우뮤직의 디지털 앨범 판매 차트와 텐센트뮤직의 K팝 차트에서도 정상을 밟았습니다.일본 음악 플랫폼 아와의 실시간 급상승 차트 1위도 기록했습니다.동명 타이틀곡 '리치 맨'은 국내 음원 플랫폼 멜론의 '톱 100' 차트에서 이날 오전 10시 현재 10위를 기록하는 등 흥행에 시동을 걸었습니다.에스파는 영국 음악 전문지 NME와 인터뷰에서 "이 노래가 특별한 것은 물질적 부가 아닌, 자기애와 자신감에 관해 이야기하고 있다는 것"이라며 "나 자신을 믿고 사랑하면 내가 바로 부자라는 뜻이 담겼다"고 소개했습니다.(사진=SM엔터테인먼트 제공, 연합뉴스)