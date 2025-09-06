포스코 노사 임단협 잠정 합의…기본급 11만 원 인상

포스코 노사가 기본급 11만 원 인상 등 내용이 담긴 2025년 임금·단체협약(임단협)에 잠정 합의했습니다.



오늘(6일) 포스코와 대표교섭노조인 한국노총 금속노련 포스코노동조합은 전날 본사에서 임단협을 진행한 끝에 잠정 합의안을 도출했다고 밝혔습니다.



합의안에는 기본임금 11만 원 인상을 비롯해 철강 경쟁력 강화 공헌금 250만 원, 우리사주 취득 지원금 400만 원, 지역사랑 상품권 50만 원 등을 지급하는 내용이 담겼습니다.



생산성 인센티브(PI) 제도를 신설하고, 입사 시기에 따라 다르게 운영된 임금체계를 일원화하며 작업장 안전 강화를 위한 작업중지권 사용을 확대하는 내용도 포함됐습니다.



노사가 예년보다 많은 안건을 다뤘음에도 신속히 잠정 합의에 이른 것으로 평가됩니다.



포스코 노사는 지난 5월부터 최근까지 10여 차례 교섭을 진행해 단체협약에서는 어느 정도 의견 접근을 이룬 상태였지만, 임금성 요구안을 놓고는 이견을 보여 협상에 어려움을 겪어왔습니다.



노조는 내주 조합원 찬반투표를 통해 잠정안 추인에 나설 계획입니다.



조합원 과반수가 찬성하면 임단협은 타결됩니다.



포스코는 1968년 창사 이래 파업이 일어난 적이 없는 무분규 사업장입니다.



작년과 재작년 임단협이 결렬돼 노조가 투표를 통해 쟁의권을 확보하는 등 파업 문턱까지 갔으나 중앙노동위원회 조정과 추가 교섭을 통해 파업은 피했습니다.



(사진= 포스코 제공, 연합뉴스)