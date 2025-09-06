뉴스

케데헌 '골든' 영국 싱글차트 통산 5주째 1위…"K팝이 군림"

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 오리지널사운드트랙(OST) '골든'이 영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100'에서 통산 5주째 정상에 올랐습니다.

5일(현지시간) 오피셜 차트에 따르면 '골든'은 올리비아 딘의 '맨 아이 니드'(Man I Need)를 제치고 전주와 동일하게 1위를 유지했습니다.

'골든'은 영화 속 가상 걸그룹 헌트릭스가 부른 노래입니다.

SM엔터테인먼트 연습생 출신 작곡가 이재, 가수 오드리 누나, 레이 아미가 부른 곡으로, 노래를 부른 세 사람은 모두 한국계 미국인입니다.

93위로 처음 싱글 차트에 진입한 '골든'은 31위, 20위, 9위, 4위, 1위, 2위 이후 이번 주까지 4주 연속 1위를 차지했습니다.

이 곡은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서도 통산 3주 1위를 기록 중입니다.

이와 함께 애니메이션 속 경쟁 보이그룹인 사자 보이즈 노래 '소다 팝'(Soda Pop)은 5위, '유어 아이돌'(Your Idol)은 8위에 올랐습니다.

걸그룹 트와이스 정연, 지효, 채영이 부른 OST '테이크다운'(Takedown)이 24위를 차지하면서 OST 총 4곡이 오피셜 싱글 차트에 진입했습니다.

이 밖에 트와이스의 '스트래티지'(STRATEGY)는 32위, 블랙핑크의 '뛰어'는 34위, 캣츠아이의 '가브리엘라'(GABRIELA)는 46위, 로제의 '아파트'(APT.)는 51위, 스트레이 키즈의 '세리머니'(Ceremony)는 87위로 각각 집계됐습니다.

오피셜 차트 측은 순위 분석 기사를 통해 "K팝은 이번 주 6곡이 상위 40위 안에 들면서 군림(Dominate)하고 있다"고 소개했습니다.
