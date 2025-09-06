주말 수도권 등지 최대 80㎜ 호우…고온다습 무더위 주의

주말에 무더위 속 전국 대부분 지역에서 강한 비가 내리겠습니다.



습도가 높은 가운데 서울을 포함한 일부 수도권과 남부지방에 폭염특보가 발효됐습니다.



오늘(6일) 기상청에 따르면 토요일인 이날과 일요일인 7일 전국 대부분 지역에서 최대 80㎜의 비가 쏟아지겠습니다.



예상 강수량은 수도권·충청권·전라권은 30∼80㎜, 강원내륙·산지 20∼60㎜, 경상권 10∼60㎜, 제주도 5∼40㎜입니다.



이날 수도권과 충청권, 강원도는 오전, 전라권·경상권·제주도는 오후에 비가 소강상태를 보이는 곳이 많겠습니다.



특히 이날 오후 산발적으로 비가 내리면서 강수량의 지역별 차이가 크겠습니다.



비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥, 번개를 동반한 강한 비와 이로 인한 피해가 우려되니 각별히 유의해야 합니다.



전국에 내리는 비는 8일 월요일까지 이어질 전망입니다.



이날 전국 대부분이 흐리겠고 제주도는 구름이 많겠습니다.



구름 낀 하늘은 일요일에도 계속될 예정입니다.



당분간 기온은 평년보다 높겠습니다.



이날 전국 예상 낮 최고기온은 28∼34도가 되겠습니다.



지역별 예상 낮 최고기온은 서울 30도, 부산 31도, 대전·광주 32도, 전주 33도, 강릉·대구 34도, 제주 33도 등입니다.



이날 오전 기준으로 서울을 포함한 일부 수도권과 강원내륙, 충청권, 남부지방, 제주도에 폭염특보가 발효됐습니다.



폭염특보는 비가 내리면서 차차 해제되겠으나 당분간 습도가 높고 체감온도가 올라 무덥겠습니다.



이날 전국 대부분 지역의 최고 체감온도가 33도 안팎으로 오르겠습니다.



이날까지 도심지역과 해안, 제주도를 중심으로 당분간 밤 기온이 25도 이상으로 유지되는 열대야가 나타나겠습니다.



7일 예상 낮 최고 기온은 27∼32도가 될 것으로 관측됩니다.