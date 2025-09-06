1. 미 "한국 공장 475명 체포…다수가 한국 국적"



미국 당국이 우리 기업이 건설 중인 배터리공장에서 벌인 불법체류자 단속으로 475명을 체포했으며 이중 다수가 한국 국적이라고 발표했습니다. 정부는 우려와 유감을 표하며 현지 공관을 중심으로 대책반을 편성했습니다.



2. 주말 최대 100mm 비…시간당 50mm 호우



주말 동안 전국에 비가 예보된 가운데, 서쪽지역을 중심으로 최대 100mm가 넘는 큰비가 내리겠습니다. 곳에 따라 시간당 50mm에 달하는 폭우가 쏟아질 것으로 보여 주의가 필요합니다.



3. '유괴 미수' 영장 기각…"혐의 다툼 여지"



서울 서대문구에서 귀가하던 초등학생들을 유괴하려고 한 혐의를 받는 20대 남성 2명에 대해 구속영장이 기각됐습니다. 법원은 혐의 사실에 다툼의 여지가 있다고 판단했습니다.



4. 서울 금천구에서도 KT '소액결제' 피해



광명에 이어 서울 금천구에서도 KT 이용자의 휴대전화에서 자신도 모르게 소액결제로 돈이 빠져나간 피해가 발생한 걸로 확인됐습니다. 확인된 피해 주민만 14명인데, 결제 문자가 오지 않는 경우가 많아 피해 규모가 더 늘어날 걸로 보입니다.