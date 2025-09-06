[단독] 도암댐 도수관 수질 '합격점'…24년 만에 방류?

<앵커>



최악의 가뭄에 시달리고 있는 강원도 강릉에서 인근 평창에 있는 도암댐을 활용하자는 목소리가 나오고 있습니다. 20년 넘게 수질 오염 문제로 방류가 안 됐는데, 최근 환경부가 비상 방류를 염두에 두고 수질 검사에 나선 것으로 확인됐습니다.



강릉에서 서쪽으로 15km 떨어진 평창 도암댐입니다.



댐에서부터 땅속으로 도수관로를 뚫어 강릉 남대천으로 연결되는데, 과거에는 이 관으로 물을 방류해 하루 30만 톤씩 물 공급이 이뤄졌습니다.



최악의 가뭄을 겪고 있는 강릉 인근에 이렇게 많은 물이 담긴 댐 저수지가 있지만, 과거 수질 악화 문제 때문에 25년째 강릉으로 가는 물길을 열지 못하고 있습니다.



수질을 놓고 댐 운영자인 한국수력원자력과 강릉시는 상반된 입장입니다.



[황주호/한국수력원자력 사장 : 많은 학계에서의 이야기는 낙동강 정수장 물보다 그러니까 취수장 물보다 (도암호 수질이) 좋다(고 합니다.)]



[김홍규/강릉시장 : (도암호 수질) 1년 중에 2급수는 한시적으로 추울 때고, 나머지는 5급, 등외로 나갑니다.]



그런데 최근 환경부가 도수관로 안에 담긴 물이 상수원으로 적합한지 지난달 28일부터 엿새간 수질 조사를 벌인 것으로 확인됐습니다.



15km에 달하는 관 안에는 15만 톤의 물이 차 있습니다.



조사 결과 총 인 항목만 2급수에 해당했고 부유물질, 총 유기탄소, 클로로필 a 항목에서는 모두 1급수 판정을 받았습니다.



[김범철/강원대 환경학과 명예교수 : (인 농도 외에) 다 1급수 수준을 나타냈다고 하는 건 이 물을 사용하는데 또는 생태계에 아무런 해가 없는 좋은 (수질로 평가할 수 있습니다.)]



도암댐 저수지의 수질은 환경부가 매달 측정해 왔지만, 도수관로 속 물 수질 측정은 방류 중단 이후 24년 만에 처음입니다.



비상 방류 시 가장 먼저 강릉으로 유입될 텐데 그간 수질 확인이 안 된 터라 별도 조사에 나선 것으로 풀이됩니다.



사전 관로 정비만 마치면 2주 후부터는 하루 1만 톤 공급이 가능하다는 게 한수원 판단입니다.



SBS가 환경부 측정 데이터를 통해 도암댐 저수지 수질도 확인해 보니 최근 2년간 평균치로 볼 때 낙동강이나 영산강 상수원 일부 구간보다 양호한 것은 사실이었습니다.



관건은 강릉시 동의 여부입니다.



한수원과 강릉시 간에 불신의 벽이 높은 만큼, 정부가 도암댐 수질에 대한 과학적 결론을 내고 중재에 적극 나서야 한다는 지적입니다.



