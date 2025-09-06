"체포 475명, 다수가 한국인…최대규모 단속"

<앵커>



미국이 현대차와 LG 에너지솔루션이 조지아주에 설립한 합작공장에서 불법 체류를 이유로 한국인 수백 명을 체포했습니다. 미국은 공식 발표를 통해 총 475명을 체포했고 대다수가 한국인이라며 단일 현장에서 이뤄진 최대 규모 단속이라고 밝혔습니다.



첫 소식 워싱턴 김용태 특파원이 보도합니다.



<기자>



미 국토안보수사국은 조지아주 서배나 현대차-LG 에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설현장에서 불법체류자 단속을 벌여 모두 475명을 체포했습니다.



[스티븐 슈랭크/국토안보수사국 특별수사관 : (475명 중 한국 국적은 몇 명입니까? 한국 언론에선 300명이라고 보도했습니다.) 475명 중 다수가 한국 국적자였습니다.]



수사국은 체포된 사람 다수가 한국인이며 정확한 국적별 통계는 확인 중이라고 밝혔는데, 미국에 불법적으로 체류했거나 불법적으로 일하고 일한 혐의를 받고 있습니다.



[스티븐 슈랭크/국토안보수사국 특별수사관 : 일부는 미국 국경을 불법적으로 넘었고, 일부는 비자 면제 프로그램으로 입국했는데 취업은 금지된 상태였습니다. 일부는 비자가 있었으나 체류 기간을 넘겼습니다.]



여러 하청업체 직원이 체포됐으며 상당수는 추가조사를 위해 조지아주 폭스턴에 있는 구금시설로 이송된 상태입니다.



[스티븐 슈랭크/국토안보수사국 특별수사관 : 사실, 국토안보수사국 역사상 단일 현장 최대규모의 단속이었습니다.]



현지 시간 4일 이뤄진 대규모 단속에 대해 수사국은 여러 달에 걸쳐 증거를 수집했다고 강조했습니다.



[현장 단속반원 : 미 국토안보부에서 나왔습니다. 현장 수색 영장을 발부받았습니다. 즉시 모든 공사를 중단하세요. 지금부터 모든 작업을 중단해야 합니다.]



조지아주 남부검찰청은 수색 영장 집행과정에서 몇 명이 도주를 시도했다고 밝혔습니다.



검찰청은 도주하던 노동자들을 체포했지만 유죄를 입증할 때까지는 무죄로 추정된다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 오정식, 영상편집 : 이승열, 화면출처 : 페이스북 Alex Morales Borralles)