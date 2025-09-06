[날씨] 내일까지 전국 대부분 비…곳곳 집중호우 유의

<앵커>



이번 주말 전국에 비가 내립니다. 경기남부 등 서쪽지역엔 100mm 넘는 많은 비가 예보됐는데, 정작 비가 필요한 강릉은 또 비소식이 없습니다. 자세한 날씨 기상센터 연결해 알아보겠습니다.



임은진 캐스터 전해주시죠.



<기상캐스터>



이번 주말 동안 전국적으로 비가 내리겠습니다.



수도권과 충남은 비가 시작됐고 오전 중에 그 밖의 서쪽 지역 오후가 되면 영남과 제주에도 비구름이 닿겠습니다.



내일(7일)까지 서쪽 지역은 최대 100mm가 넘는 큰 비가 예상되고 강원 내륙과 충북은 20에서 80mm.



영남은 10에서 60mm의 비가 내리겠습니다.



한편 가뭄이 극심한 강릉은 늦은 밤 빗방울이 떨어지는 데 그치겠습니다.



현재 오늘 오후까지는 대부분 소강상태를 보이는 곳이 많겠고요.



밤부터 시간당 최대 50mm의 집중 호우를 주의하셔야겠습니다.



비는 내리겠지만 폭염은 이어지겠습니다.



현재 서울 서부를 비롯한 곳곳에 폭염특보가 이어지고 있고 현재 서울의 기온이 26.4도로 열대야를 보이고 있습니다.



낮이 되면 대구 34도까지 오르겠습니다.



수도권과 강원 내륙은 내일 오전 중에 비가 잦아들겠습니다.



(임은진 기상캐스터)