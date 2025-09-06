청문회서 비속어 메모 논란…여야 설전까지

<앵커>



국회에선 검찰 관련 입법을 위한 청문회가 진행됐습니다. 건진법사 전성배 씨의 은신처에서 압수된 관봉권의 띠지가 사라진 사건 등이 도마에 올랐는데, 증인으로 참석한 검찰 수사관이 국회의원을 겨냥해 비속어를 사용한 메모지가 공개되며 물의를 빚기도 했습니다.



김상민 기자입니다.



<기자>



국회 법제사법위원회에서 열린 '검찰개혁 입법 청문회'.



민주당 의원들은 서울남부지검에서 근무했던 검사와 검찰 수사관들에게, 지검에 보관돼 있던 이른바 '건진법사 관봉권의 띠지'가 사라진 경위를 추궁했습니다.



관봉권을 직접 접수한 걸로 지목된 수사관은 접수한 압수물의 형태를 비롯해 띠지의 유실 또는 폐기 경위 등에 대해서 "기억 안 난다"는 말만 되풀이했습니다.



[서울남부지검 수사관 : 기계적으로 일했기 때문에 (압수물 접수) 당시 무슨 일이 있었는지는 정확하게 기억이 나지 않습니다.]



청문회 증인으로 나온 검찰 수사관 2명이 사전에 작성된 것으로 보이는 예상 질의응답지를 참고하며 답변하는 것도 논란이 됐습니다.



[김용민/민주당 의원 : 수사관 두 분은 답안을 만들어 가지고 와서 입맞춤을 하려고 하고 있고….]



청문회 도중 수사관이 비속어로 추정되는 단어와 '남들 다 폐기해'라는 문장을 메모한 사실도 포착됐습니다.



[장경태/민주당 의원 : '남들 다 폐기해, ㅂㅅ들아' 메모는 XX이라는 얘기예요? 'ㅂㅅ'의 의미는 뭐예요?]



[서울남부지검 수사관 : …….]



다만 이 수사관은 자신이 폐기했는지는 여전히 기억나지 않는다고 말했습니다.



이에 앞서 국민의힘 의원들은 청문회의 증인과 참고인 채택이 편향됐다면서 회의장에서 퇴장했는데, 이 과정에서 거친 설전이 벌어졌습니다.



[나경원/국민의힘 의원 : 이게 바로 의회 독재고 이게 바로 나치 독재고요.]



[서영교/민주당 의원 : 나 씨 독재? 나 씨 독재?]



국민의힘은 쌍방울 대북 송금 의혹 사건의 관련자들까지 민주당이 증인과 참고인으로 불렀다며, '이재명 대통령 사건' 관련자를 통해 사실상 관련 재판을 뒤집으려는 시도라고 반발하기도 했습니다.



(영상취재 : 박현철, 영상편집 : 오영택)