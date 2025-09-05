뉴스

트럼프 "인도와 러시아, 가장 어두컴컴한 중국에 빼앗겨"

신정은 기자
작성 2025.09.05 21:15 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
트럼프 대통령 "인도와 중국, 중국에 빼앗겨" (사진=트럼프 대통령 트루스소셜 캡처, 연합뉴스)
▲ 도널드 트럼프 미국 대통령 SNS (트루스소셜)

도널드 트럼프 미국 대통령이 현지시간 5일 인도와 러시아를 겨냥해 이들이 중국과 밀착하고 있다는 경고성 메시지를 보냈습니다.

트럼프 대통령은 이날 SNS에 올린 글에서 "우리는 인도와 러시아를 가장 깊숙하고 컴컴한 중국에 빼앗긴 것 같다"고 썼습니다.

그러면서 "그들이 함께 길고 번영하는 미래를 누리기를 바란다! 도널드 J. 트럼프 대통령"이라고 덧붙였습니다.

트럼프 대통령은 이 글과 함께 시진핑 중국 국가주석, 나렌드라 모디 인도 총리, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 나란히 걷는 장면을 찍은 사진을 첨부했습니다.

이 사진은 앞서 시 주석, 모디 총리, 푸틴 대통령이 지난 1일 중국 톈진 상하이협력기구(SCO) 회의장에서 화기애애한 모습을 연출했던 당시로 추정됩니다.

트럼프 대통령의 발언은 시 주석이 인도, 러시아와 반미 연대를 구축하고 있지만 '번영하는 미래'는 없을 것이라며 특유의 비아냥대는 화법으로 불편한 심기를 드러낸 것으로 보입니다.

(사진=트럼프 대통령 트루스소셜 캡처, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
신정은 기자 사진
신정은 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지