트라이 : 태극마크 달고 기적이 된다!

5년 전 태극마크의 꿈을 안고 럭비 강국 피지를 떠나 한국에 온 기대주가 있습니다. 바로 이 선수, '이모시'인데요.



마침내 꿈을 이루고 이제 금빛 트라이를 향해 달려가겠다는 22살 태극전사를 이정찬 기자가 만났습니다.



럭비 강국 피지의 청소년 대표 출신 이모시는 17살이던 2020년, 해외 유망주 발굴 프로젝트에 선발돼 가족과 떨어져 홀로 한국행을 선택했습니다.



[이모시 (2020년 서울사대부고 럭비팀) : 태극마크 달래요!]



그리고 꿈을 향해 무럭무럭 성장했습니다.



고교 졸업 후 입단한 실업팀에서 핵심 선수로 발돋움했고, 국내 거주기간 5년을 채우며 세계연맹으로부터 한국 럭비를 대표할 자격을 인정받았습니다.



[이모시/럭비 국가대표 : 좋았습니다. 감사하고. 이제 국가대표가 됐으니, 부모님께서 늘 겸손하게, 더 열심히 하라고 말씀해 주셨습니다.]



체계적인 관리로 키는 190cm, 115kg으로 부쩍 커져 폭발적인 힘을 뽐내고,



[이모시/럭비 국가대표 : 탕수육은 짬뽕이랑 같이 먹어야 돼.]



[변우진/현대글로비스 코치 : 탕수육은 짬뽕이지.]



음식과 드라마까지, 우리 문화에 완전히 녹아들었습니다.



[이모시/럭비 국가대표 : 코치님, 재밌어요. 한 표 차이로 투표에서 승리한 장면, 드라마 '트라이'에서 제일 재미있었던 부분이에요.]



내년 아시안게임 '금빛 트라이'를 목표로 이번 주말 생애 처음 진천 선수촌에 소집되는 이모시는, 토트넘에서 끝내 트로피를 들어 올린 손흥민처럼 기적을 향해 몸을 날리겠다고 다짐했습니다.



[이모시/럭비 국가대표 : 손흥민이 그랬던 것처럼, 럭비에선 경기 종료 휘슬이 울릴 때까지 절대 포기하지 않습니다. 꿈은 이루어진다!]



