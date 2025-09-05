CCTV 속 겁에 질린 아이들…'유괴 시도' 장면 포착

<앵커>



서울 초등학교 인근에서 초등학생들을 유괴하려 한 20대 남성 2명에 대한 구속영장 실질심사가 오늘(5일) 열렸습니다. 이들은 장난삼아 그런 거라고 진술했는데, 경찰이 공개한 CCTV 영상에는 아이들이 겁에 질려 도망가는 모습이 담겨 있었습니다.



최승훈 기자가 취재했습니다.



<기자>



주택가를 달리던 회색 SUV가 멈춰 서더니, 초등학생 2명이 쫓기듯 도망갑니다.



지난달 28일 오후 서울 서대문구에서 유괴를 시도한 20대 남성 3명을 피해 초등학생들이 달아나는 모습입니다.



이 남성들은 식사를 하고 집에 가다가 아이들을 보고 즉흥적으로 범행을 결심했다고 경찰에 진술했습니다.



남성 3명은 초등학교 정문으로부터 100m 정도 떨어진 이 거리에서 차에 탄 채로 아이들에게 말을 걸었습니다.



"귀엽다, 집에 데려다주겠다"며 초등학생 2명에게 접근한 겁니다.



이들은 약 1km를 이동해 4분 만에 다시 아이들을 유인했는데, 길을 걷던 초등학생 2명은 남성들의 목소리에 놀라 차와 반대 방향으로 도망쳤습니다.



지난달 30일 첫 신고를 접수한 경찰은 해당 차량을 제대로 특정하지 못해 "범죄 관련성을 확인하지 못했다"고 밝혔다가 비슷한 신고가 이어지자 범행 현장 앞 CCTV 영상을 뒤늦게 확보해 피의자들을 검거했습니다.



중고등학교 동창 사이인 이들은 아이들이 놀라는 모습이 재미있어 장난삼아 말을 걸었을 뿐 실제 차에 태울 의도는 없었다고 진술했지만 경찰은 피의자 3명 중 적극적으로 범행에 가담한 2명에 대해 구속영장을 신청했습니다.



[인근 초등학생 보호자 : (뉴스 보고) 놀랐죠. 충격받았죠. 애한테 주의를 주는 데도 불안하죠.]



영장실질심사에 참석하기 위해 법원에 도착한 피의자들은 취재진 질문에 답하지 않았습니다.



[미성년자 유인 미수 피의자 : (혐의 인정합니까? 아이들한테 왜 집에 데려다주겠다고 한 건가요?) …….]



이들에 대한 구속 여부는 이르면 오늘 밤 결정될 것으로 보입니다.



(영상취재 : 조창현·최준식, 영상편집 : 박나영)